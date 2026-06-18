‘Aap komt uit de mouw: vertrokken assistent van Leko in beeld bij andere Belgische club’

Bjorn Vandenabeele, voetbaljournalist
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‘Aap komt uit de mouw: vertrokken assistent van Leko in beeld bij andere Belgische club’
Foto: © photonews

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De zoektocht van Dender naar een nieuwe trainer lijkt bijna afgerond. Jonathan Alves, die deze zomer vertrekt als assistent van Club Brugge, staat op een zucht van zijn eerste grote uitdaging als hoofdcoach in het profvoetbal.

FCV Dender lijkt zijn zoektocht naar een nieuwe hoofdtrainer bijna te hebben afgerond. Jonathan Alves geldt als topkandidaat om Yannick Ferrera op te volgen en zou dicht bij een akkoord staan. Dat meldt Het Belang van Limburg.

Voor de 43-jarige Portugees wordt het de eerste grote uitdaging als hoofdcoach in het Belgische profvoetbal. Na de degradatie uit de Jupiler Pro League moest Dender opnieuw op zoek naar een nieuwe T1. Ferrera zou langer blijven bij behoud, maar door de degradatie kwam er een einde aan die samenwerking.

Indrukwekkend parcours als assistent

Jonathan Alves bouwde de voorbije jaren een stevige reputatie op in België, al gebeurde dat vooral achter de schermen. De in Frankrijk geboren Portugees werkte eerst bij RWDM, waar hij samenwerkte met huidig sportief directeur Julien Gorius.

Nadien trok hij naar Zulte Waregem en vervolgens naar Anderlecht. Afgelopen seizoen maakte hij deel uit van de technische staf van Club Brugge onder Ivan Leko. Tijdens zijn carrière werkte hij samen met trainers als Vincent Euvrard, Besnik Hasi en Leko, waardoor hij heel wat ervaring opdeed op het hoogste niveau.

Eerste ervaring als hoofdcoach

Helemaal onbekend met een hoofdrol is Alves niet. In het najaar van 2024 stond hij zeven wedstrijden aan het roer van de Belgische U19. Daar kreeg hij de kans om zijn eigen visie als coach uit te werken en deed hij waardevolle ervaring op. Die passage lijkt nu de opstap te worden naar een vaste functie als hoofdtrainer in het clubvoetbal.

Bij Dender hoopt men een stabiel project uit te bouwen na een turbulent seizoen. De club versleet drie trainers op korte tijd en wil nu met Alves voor continuïteit kiezen.

Voor de Portugese coach kan het een belangrijke stap in zijn carrière worden. Na jaren als assistent bij verschillende Belgische topclubs krijgt hij eindelijk de kans om zelf de lijnen uit te zetten. Als alles volgens plan verloopt, zal Jonathan Alves binnenkort de leiding krijgen over een Dender dat zo snel mogelijk wil terugkeren naar de Jupiler Pro League.

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