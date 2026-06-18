PSV ziet veelbelovende Belg vertrekken naar Duitsland

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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PSV ziet veelbelovende Belg vertrekken naar Duitsland
Foto: © photonews

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Als duiveltje speelt Nicolas Verkooijen al sinds zijn achtste in Nederland. Nu trekt hij naar Duitsland, waar hij aan de slag gaat bij Darmstadt, dat vorig seizoen als vijfde eindigde in de Tweede Bundesliga. De jonge aanvallende middenvelder hoopt er snel een belangrijke rol te kunnen spelen.

Nicolas Verkooijen is een 19-jarig Belgisch talent, geboren in Turnhout. De aanvallende middenvelder begon bij de lokale club FC Zwaneven, trok daarna naar Willem II in Nederland en in 2016 al naar PSV.

Op zijn tiende kwam hij terecht bij een van de grootste clubs van Nederland. Seizoen na seizoen werkte Nicolas Verkooijen zich op tot hij aansloot bij het tweede elftal van de club, in de Nederlandse tweede klasse.

Dit seizoen kwam hij 28 keer uit voor Jong PSV, goed voor acht doelpunten en twee assists. Dankzij die prestaties mocht hij ook proeven van het eerste elftal: vijf invalbeurten in officiële wedstrijden, samen 93 minuten.

Belgisch toptalent Nicolas Verkooijen trekt naar de Duitse tweede klasse

Hoewel hij tot 30 juni 2026 onder contract stond, verlengde de jonge Duivel zijn verbintenis bij PSV niet en was hij dus vrij. Sturm Graz uit Oostenrijk leek lang in polepositie, maar uiteindelijk trekt Nicolas Verkooijen naar Duitsland.


Volgens informatie van het Eindhovens Dagblad kiest onze jonge landgenoot namelijk voor Darmstadt, dat vorig seizoen vijfde werd in de Duitse tweede klasse. Hij wordt daar de komende dagen verwacht voor zijn medische tests en om zijn contract te tekenen. Verkooijen zou snel een belangrijke rol moeten krijgen bij zijn nieuwe club, die mikt op promotie naar de Bundesliga.

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Darmstadt 98
Jong PSV
Nicolas Verkooijen

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