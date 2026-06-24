WK-LIVE 24/6: Engeland geraakt niet voorbij Ghana, record voor Ronaldo
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Het WK is volop bezig. En dus is het ook tijd om een en ander te bundelen in ons WK-nieuws van de dag. Elke dag zitten we er namelijk erg kort op, zodat u op de hoogte blijft van al het reilen en zeilen in de selecties over de hele wereld.
Ronaldo slaat terug met record en dubbele treffer
Cristiano Ronaldo heeft op het WK een krachtig antwoord gegeven op de kritiek die hij de voorbije dagen moest incasseren. Na zijn teleurstellende prestatie tegen DR Congo kreeg de Portugese ster van alle kanten opmerkingen te verwerken. Zelfs Thierry Henry stelde dat Ronaldo zich minder op zijn eigen doelpunten en meer op het team moest richten.
Tegen Oezbekistan leek het aanvankelijk opnieuw een moeilijke avond te worden. De aanvaller miste vroeg in de wedstrijd een grote kans, maar herstelde zich snel. Op aangeven van João Cancelo werkte hij een voorzet knap af en zette hij Portugal op voorsprong. Vlak voor de rust volgde ook zijn tweede doelpunt.
Historisch record voor CR7
Met zijn twee treffers maakte Ronaldo een einde aan een reeks van tien WK-wedstrijden zonder doelpunt. Bovendien schreef hij geschiedenis door als eerste Portugees ooit tien WK-goals te maken, één meer dan legende Eusébio. Daarmee heeft hij ook een record op zak dat Lionel Messi niet meer kan evenaren.
Na afloop volgde een emotionele ontlading. “I’m back, I’m back”, riep Ronaldo richting de camera. Hij gaf toe dat de kritiek hem geraakt had, maar benadrukte dat hard werken altijd beloond wordt. Opvallend was wel dat hij een vraag over Messi bewust negeerde.
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Ex-Genkie Muñoz bezorgt Colombia groepswinst
Colombia heeft zijn tweede groepswedstrijd met 1-0 gewonnen van DR Congo en neemt zo alleen de leiding in groep K. De Zuid-Amerikanen waren over de hele wedstrijd de betere ploeg, maar botsten lange tijd op een uitstekende doelman Mpasi. Toch stond één man uiteindelijk centraal: ex-Genk-verdediger Daniel Muñoz.
Al vroeg leek Muñoz zijn ploeg op voorsprong te brengen, maar zijn doelpunt werd afgekeurd wegens nipt buitenspel. Colombia bleef vervolgens kansen creëren via Luis Díaz, Suárez en Puerta, maar telkens lag Mpasi dwars. Congo hield stand en bereikte de rust met een gevleide 0-0.
Muñoz kroont zich tot matchwinnaar
Ook na de pauze bleef Colombia aandringen. Díaz kreeg een uitgelezen kans, maar opnieuw redde Mpasi zijn ploeg. De Congolezen beperkten zich vooral tot verdedigen en kwamen slechts sporadisch dreigen via afstandsschoten.
Een kwartier voor tijd viel dan toch de verdiende openingstreffer. Op aangeven van Quintero haalde Muñoz uit naar de korte hoek en liet hij Mpasi kansloos. Voor de ex-verdediger van KRC Genk was het loon naar werken na een sterke wedstrijd. Congo kwam in blessuretijd nog dicht bij de gelijkmaker via Mbuku, maar Vargas hield zijn netten schoon. Dankzij de treffer van Muñoz telt Colombia nu zes op zes en staat het alleen aan de leiding in groep K.
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Kroatië ontsnapt tegen moedig Panama
Kroatië heeft zich met de nodige moeite voorbij Panama geworsteld. Na de nederlaag tegen Engeland moesten de vicewereldkampioenen van 2018 vol aan de bak, maar de Panamezen bewezen opnieuw dat ze geen meeloper zijn in deze groep. Net als tegen Ghana speelden ze zonder complexen en maakten ze het hun tegenstander bijzonder lastig.
Vooral Michael Murillo liet zich opmerken. De voormalige Anderlecht-verdediger zorgde met enkele scherpe voorzetten voor gevaar, terwijl Kroatië moeilijk in zijn spel kwam. Livakovic moest meermaals attent reageren en zag hoe zijn ploeg voor rust slechts sporadisch dreigde. De beste kans was voor Marco Pasalic, maar doelman Mosquera hield zijn netten schoon.
Budimir maakt het verschil
Na de pauze sloeg Kroatië alsnog toe. Invaller Ante Budimir stond op de juiste plaats om een voorzet binnen te tikken en zette zo een gevleide 0-1 op het scorebord. Even later liet Pasalic de kans liggen om de wedstrijd definitief te beslissen.
Panama bleef vechten voor een resultaat, maar slaagde er niet meer in de verdiende gelijkmaker af te dwingen. Kroatië hield stand en pakte drie belangrijke punten. Daardoor blijft het volop in de running voor kwalificatie, met een cruciaal duel tegen Ghana in het vooruitzicht.
Engeland laat zich verrassen door stug Ghana
Engeland kon de verwachtingen na de overtuigende zege tegen Kroatië niet waarmaken. Tegen een defensief ingesteld Ghana hadden de Three Lions wel het balbezit, maar te weinig snelheid en creativiteit om kansen af te dwingen. Ondanks 78 procent balbezit voor rust bleef het gevaar beperkt tot enkele pogingen van Declan Rice en een afgeblokt schot van Harry Kane.
Ook Ghana zorgde nauwelijks voor dreiging. De Afrikanen hielden de ruimtes klein en maakten het Engeland bijzonder lastig. De cijfers spraken boekdelen: bij de rust stond de expected goals-verhouding op slechts 0,27 tegenover 0,00.
Weinig spektakel na rust
Na de pauze kwam Ghana zelfs scherper uit de kleedkamer. Semenyo en later invaller Prince Adu zorgden voor de gevaarlijkste momenten, maar Engeland ontsnapte aan een achterstand. Aan de overkant kon Asare redding brengen op pogingen van Saka en Gordon.
In de slotfase kreeg Engeland alsnog dé kans op de overwinning. O’Reilly kopte tegen de lat, waarna Kane de rebound verrassend hoog over trapte. Zo bleef het 0-0 in een wedstrijd die weinig indruk maakte en snel vergeten mag worden.
Het WK is volop bezig. En dus is het ook tijd om een en ander te bundelen in ons WK-nieuws van de dag. Elke dag zitten we er namelijk erg kort op, zodat u op de hoogte blijft van al het reilen en zeilen in de selecties over de hele wereld.
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