Transferstrijd barst los: Inter wil Union-speler als opvolger van Dumfries

Anan Khalaili lijkt deze zomer niet te houden voor Union SG. De Israëlische flankspeler staat al nadrukkelijk in de belangstelling van Napoli, maar krijgt nu ook interesse van Inter. De Italiaanse topclubs lijken zo lijnrecht tegenover elkaar te komen staan.

Het wordt een bijzonder hete transferzomer voor Anan Khalaili. De Israëlische flankspeler komt uit een heel goed seizoen met Union SG en zal deze zomer ongetwijfeld een geweldige transfer kunnen versieren. De clubs staan al in de rij.

Inter mengt zich in dossier-Khalaili

Er is sterke interesse vanuit Engeland, maar vooral de naam van Napoli viel de voorbije weken vaak. Transferexpert Nicolo Schira meldde een week geleden dat de speler een principeakkoord had met Napoli. Het zou gaan om een contract 2031 waarbij hij 1,5 miljoen euro per jaar zou verdienen.

Alleen heeft de club uit Napels nog geen akkoord gevonden met Union SG, wat ruimte laat voor andere clubs om van de situatie te profiteren. Daardoor krijgt Napoli nu opvallende concurrentie uit eigen land.

Volgens La Gazzetta dello Sport staat Khalaili helemaal bovenaan het lijstje van Inter Milan. Moussa Diaby (Al-Ittihad) en Dodô (Fiorentina) zijn ook opties voor de Milanese club, al is Khalaili de prioriteit.

Khalaili moet mogelijk Dumfries vervangen

Volgens zijn entourage hangt de keuze van de 21-jarige flankspeler af van het sportieve project, de speelminuten en de mogelijkheid om de stap naar een Europese topclub te zetten. Hij lijkt voor een grote carrière te willen gaan.





Inter lijkt Denzel Dumfries deze zomer kwijt te raken aan Real Madrid en zoekt daarom naar een nieuwe rechterflankspeler. Khalaili geldt als een belangrijke kandidaat, maar goedkoop wordt hij niet: Union zou naar verluidt zo'n 20 miljoen euro willen ontvangen. Transfermarkt schat zijn waarde op 23 miljoen euro.

Union kaapte hem in de zomer van 2024 voor 6,5 mijloen euro weg bij Maccabi Haifa. Sindsdien speelde hij 99 wedstrijden voor de Brusselse club waarin hij 8 keer scoorde en 11 assists gaf. Hij werd bovendien Belgisch landskampioen en hij won ook de Croky Cup en de Supercup.