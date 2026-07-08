Cercle Brugge denkt aan voormalige doelman van KRC Genk en KV Mechelen

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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Cercle Brugge denkt aan voormalige doelman van KRC Genk en KV Mechelen

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Cercle Brugge dreigt deze zomer zowel Warleson als Maxim Delanghe kwijt te raken en kijkt daarom al naar versterking onder de lat. Gaëtan Coucke geldt als mogelijke oplossing, al hangt veel af van de uitgaande dossiers bij groen-zwart.

Cercle Brugge bereidt zich achter de schermen goed voor op het nieuwe seizoen. Het ziet ernaar uit dat doelman Warleson niet veel langer bij de Vereniging zal blijven. De keeper zou de overstap kunnen maken naar Botafogo in Brazilië, zijn thuisland.

Warleson wacht op oplossing bij Botafogo

Probleem: Botafogo zit nog met een transferverbod en moet betalingen aflossen om opnieuw spelers aan te kunnen trekken. Tot dat kan Warleson dus niet tekenen bij de club.

Maar ook Maxim Delanghe zou deze zomer kunnen vertrekken. Er is interesse in de Belgische doelman. Moesten ze allebei vertrekken, zit Cercle plots zonder zijn twee beste keepers. Er lijkt echter al een oplossing in de maak.

Cercle denkt aan Coucke

Volgens Il Secolo XIX heeft Cercle namelijk zijn oog laten vallen op Gaëtan Coucke, die momenteel actief is bij Sampdoria in de Italiaanse Serie B. Hij kwam daar afgelopen zomer toe en heeft er nog een contract tot juni 2027, waardoor een zomers vertrek logisch zou zijn.

Coucke kwam twee keer in actie voor de Italiaanse club, en ging ook in de fout. Sportief gezien was zijn transfer, hij werd gehaald onder Fredberg, geen succes. Toch kan hij op financieel vlak nog voor een opsteker zorgen, aangezien hij transfervrij werd opgepikt.

In België kennen we Coucke nog goed. Hij doorliep de jeugdopleidingen van KRC Genk, waar hij later ook doorbrak bij de eerste ploeg. In totaal stond hij 23 keer onder de lat bij de Limburgers. Nadien werd hij uitgeleend aan Lommel SK, voor de doelman verkocht werd aan KV Mechelen.

Bij Malinwa verdedigde hij het doel maar liefst 124 keer. Hij koos er in de zomer van 2024 voor om naar Al-Orobah in Saudi-Arabië te trekken, wat op sportief vlak zeker niet de slimste zet bleek te zijn. Na zijn passage zou hij dus opnieuw in België kunnen terechtkomen, al hangt het af van wat er met de huidige Cercle-doelmannen gebeurt.

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