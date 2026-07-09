DONE DEAL: Club Brugge troeft Anderlecht af met Premier League-parel

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
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DONE DEAL: Club Brugge troeft Anderlecht af met Premier League-parel
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Club NXT heeft een akkoord bereikt met Emmanuel Fejokwu. De 16-jarige verdediger komt over van West Ham United en ondertekent een contract tot 2029 bij blauw-zwart. Verschillende andere ploegen, waaronder Anderlecht, hadden ook een oogje op hem.

"Club NXT heeft een akkoord bereikt met Emmanuel Fejokwu. De 16-jarige verdediger komt over van West Ham United en ondertekent een contract tot 2029 bij Blauw-Zwart, onder voorbehoud van administratieve goedkeuring door FIFA, zoals voorzien bij internationale transfers van minderjarige spelers."

"Fejokwu (16) is een veelzijdige verdediger die zowel als rechtsachter als centraal achterin uit de voeten kan. Hij werd geboren in Nederland, maar verhuisde op jonge leeftijd naar Engeland, waar hij zijn opleiding genoot bij West Ham United."

Club Brugge haalt Emmanuel Fejokwu op bij West Ham United

"Afgelopen seizoen speelde hij voor de Londense club in de U18 Premier League, drie leeftijdscategorieën boven zijn eigen leeftijd. Op internationaal niveau verdedigde de Engels-Nederlandse jeugdinternational al de kleuren van zowel Nederland als Engeland op U15- en U16-niveau."

"Zodra de laatste administratieve formaliteiten zijn afgerond, sluit Emmanuel aan bij Club NXT U23. Welkom, Emmanuel!", aldus Club Brugge in een persbericht op de eigen webstek op donderdagmiddag om de deal te finaliseren.

Club Brugge troeft verschillende andere gegadigden, waaronder Anderlecht, af voor Fejokwu

West Ham United had de speler zelf ook graag willen houden, maar de speler was daartoe niet geneigd. Hij had geen zin in het tekenen van een profcontract bij The Hammers en was al eventjes voorzichtig richting een transfer aan het lonken.

Aan interesse geen gebrek, want heel wat teams zagen wel wat in het zestienjarig toptalent dat al veel mooie dingen liet zien bij de jeugd van West Ham. De jeugdinternational van de U16 van Engeland maakte grote sier en dat viel onder meer RSC Anderlecht ook op. Zij wilden er hem ook graag bij hebben en hadden afgelopen winter al hun voelsprieten uitgestoken, maar vissen nu dus officieel achter het net voor de jongeling.

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