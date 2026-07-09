Gesprekken lopen: Club Brugge wil uitpakken met Zwitsers toptalent

Club Brugge heeft opnieuw een jong buitenlands talent in het vizier. Blauw-zwart praat met FC Luzern over Andrej Vasovic, een 18-jarige spits die ondanks zijn leeftijd al ervaring verzamelde bij de eerste ploeg en in Brugge als een speler met veel groeimarge wordt gezien.

Club Brugge heeft Andrej Vasovic op de radar. Dat meldt transferexpert Sacha Tavolieri. De 18-jarige spits van FC Luzern wordt in Brugge gezien als iemand die op termijn een grote stap kan zetten.

Club Brugge opent gesprekken met Luzern

Volgens Tavolieri heeft Club Brugge de gesprekken met Luzern inmiddels opgestart. Blauw-zwart wil Vasovic nog tijdens deze transferperiode naar België halen en probeert momenteel te achterhalen onder welke voorwaarden een akkoord mogelijk is.

🔵⚫️ EXCL- Club Brugge pushing to sign Andrej Vasovic!



🇨🇭 Blauw-Zwart see the Swiss striker of Serbian descent as a player with huge potential, now working to bring him in during this transfer window.



🗣️ Talks with FC Luzern are underway.



⏳More to follow. #mercato #FCL #JPL pic.twitter.com/aPEfW6WKWS — Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) July 9, 2026

Dat dossier ligt niet vanzelfsprekend. Vasovic verlengde, opvallend genoeg, in juni nog zijn contract bij Luzern en ligt er vast tot de zomer van 2030. De Zwitserse club staat daardoor sterk aan de onderhandelingstafel en hoeft niet mee te werken aan een goedkope transfer. Transfermarkt schat zijn huidige marktwaarde op 1,5 miljoen euro, maar zijn lange contractduur en jonge leeftijd kunnen de uiteindelijke prijs hoger doen oplopen.

Vasovic doorliep alle jeugdreeksen bij Luzern en maakte daar ook de overstap naar de eerste ploeg. Ondanks zijn jonge leeftijd verzamelde hij al 26 wedstrijden bij de A-kern. Daarin was hij goed voor zeven doelpunten en twee assists.





Profiel met lengte en rendement

Met zijn 1,87 meter beschikt Vasovic over een opvallend fysiek profiel voor een jonge aanvaller. Hij kan zich laten gelden in de lucht, maar toonde bij Luzern ook dat hij geregeld tot scoren komt. Club Brugge ziet in hem dan ook meer dan enkel een investering voor de verre toekomst.

De spits is geboren in Zwitserland en heeft ook de Servische nationaliteit. Op internationaal niveau komt hij voorlopig uit voor de Zwitserse U19, waarvoor hij al elf interlands speelde. Ook daar wordt hij dus duidelijk beschouwd als een van de interessante spelers van zijn generatie.