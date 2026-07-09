OFFICIEEL: Sporting Hasselt kaapt verdediger weg bij Zulte Waregem

Sporting Hasselt is begonnen aan de uitbouw van de kern voor volgend seizoen in de Challenger Pro League. De kampioen van Eerste Nationale VV heeft met Andres Labie een jonge Belgische verdediger vastgelegd die al ervaring opdeed bij Zulte Waregem en Beerschot.

De Limburgers maakten de komst van Labie bekend via X. De 22-jarige linksvoetige centrale verdediger komt over van Zulte Waregem, waar hij zijn volledige jeugdopleiding doorliep.

Hasselt bouwt aan ploeg voor Challenger Pro League

Voor Hasselt is het een transfer die past bij de nieuwe realiteit van de club. Na de titel in Eerste Nationale VV maakt Sporting volgend seizoen de overstap naar de Challenger Pro League. Het niveau gaat omhoog en de kern moet daarom voldoende versterkt worden om ook tussen de profclubs competitief te zijn.

Welkom obbe Spor, Andres. 🇸🇱

Andres Labie is een Belgische linksvoetige centrale verdediger. Hij komt over van Zulte-Waregem en speelde vorig seizoen op huurbasis bij Beerschot. pic.twitter.com/umI1rvhEdH — Sporting Hasselt (@sportinghasselt) July 8, 2026

Labie brengt alvast enige ervaring op dat niveau mee. Bij Zulte Waregem kwam hij 17 keer in actie voor de eerste ploeg. Daarin vond hij één keer de weg naar doel. Afgelopen seizoen werd hij uitgeleend aan Beerschot, waar hij 19 wedstrijden speelde.

Moeilijkere tweede seizoenshelft bij Beerschot

Zijn periode op het Kiel kende twee gezichten. Labie begon het seizoen als basisspeler en kreeg aanvankelijk behoorlijk wat vertrouwen. Later verloor hij zijn plaats en belandde hij op de bank. Tijdens de tweede helft van het seizoen kwam hij nog nauwelijks aan spelen toe.





Bij Hasselt krijgt hij nu de kans om opnieuw regelmaat op te bouwen. Als linksvoetige centrale verdediger beschikt hij bovendien over een profiel dat niet overal ruim voorhanden is. Transfermarkt schat zijn marktwaarde momenteel op ongeveer 400.000 euro.

De overstap naar Hasselt kan daardoor voor beide partijen interessant zijn. De promovendus haalt een Belgische speler binnen die nog jong is, maar toch al kennismaakte met het profvoetbal. Labie krijgt op zijn beurt uitzicht op meer speelminuten en een nieuwe start.

Voor de Spor is het de volgende stap in een belangrijke zomer. Na de promotie wil de club niet alleen genieten van het succes, maar ook meteen een ploeg neerzetten die zich kan handhaven in de Challenger Pro League.