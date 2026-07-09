Vrijdag zijn kans? Deze Rode Duivel kon Lamine Yamal al in bedwang houden

Joaquin Seys behoort tot de paar Rode Duivels die nog geen speelminuten kregen. Daar lijkt vrijdag geen verandering in te komen, maar misschien kan hij wel wat tips geven. Hij heeft namelijk dit seizoen al tegen Yamal gespeeld en daar een goede prestatie neergezet.

Op de reservisten-doelmannen Senne Lammens en Mike Penders na, zijn er drie Rode Duivels in de kern van 26 die nog geen speelminuten kregen. Zeno Debas is nog maar net terug op training, Koni De Winter, die niet echt in beeld is als centrale verdediger, en Joaquin Seys.

De Bruggeling had bij zijn aankomst richting het WK 2026 waarschijnlijk op iets meer gehoopt, na een XXL-seizoen. Seys speelde 55 wedstrijden in alle competities, met 5 doelpunten en 8 assists. Genoeg om Maxim De Cuyper te kunnen beconcurreren op de positie van linksback, dacht men. Maar Rudi Garcia koos voor ervaring, zeker ook in de nationale ploeg: zowel Castagne als De Cuyper (die erg belangrijk was in de kwalificatiecampagne) kregen de voorkeur.

Joaquin Seys hield zich met Club Brugge goed staande tegen Lamine Yamal

Vrijdag lijkt de kans dan ook klein dat Joaquin Seys speelminuten krijgt, behalve bij een blessure, wat niemand hoopt. Toch kan hij mogelijk wel enkele tips geven over hoe je het best omgaat met Lamine Yamal. Het Barcelona-wonderkind is misschien wel de X-factor van La Roja, ook al is hij nog niet echt helemaal in zijn toernooi gekomen. En Seys heeft hem vrij recent nog tegenover zich gehad.

In november vorig jaar nam Club Brugge het inderdaad op tegen FC Barcelona, in een bijzonder spectaculaire wedstrijd. Joaquin Seys kreeg het duel met Yamal voorgeschoteld, een stevige uitdaging waarvan hij vond dat hij die deels had aangepakt. "Ik ben niet 100% tevreden over mijn match, maar het was niet slecht", verklaarde de Brugse flankverdediger na afloop.

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Yamal was toen wel beslissend en maakte één van de drie Barcelonadoelpunten (3-3), maar het onderlinge duel was zeker het volgen waard. Daardoor is Seys de enige van de Belgische linksbacks die al tegenover de Spaanse winger stond: noch Castagne, noch De Cuyper kruiste al zijn pad.





Krijgt Seys zijn kans tegen Spanje? De kans is klein, maar ...

Met die ervaring in het achterhoofd zei Joaquin Seys op een persconferentie aan het begin van het toernooi dat volgens hem "Jeremy Doku op hetzelfde niveau als Yamal" staat in het wereldvoetbal. Jammer genoeg heeft het vervolg van de competitie hem daarin geen gelijk gegeven.

Rudi Garcia gaat Joaquin Seys natuurlijk niet in de basis zetten enkel en alleen op basis van zijn match tegen Lamine Yamal van 8 maanden geleden. Maar als de Bruggeling nuttige tips heeft, kunnen die wel eens goud waard zijn!