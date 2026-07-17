Anderlecht en Westerlo volgen vanop grote afstand: Club Brugge speelt in een andere financiële klasse

Club Brugge is opnieuw bezig aan een transferzomer die zijn gelijke in België niet kent. Blauw-zwart heeft nu al voor liefst 68 miljoen euro aan uitgaande transfers gerealiseerd, terwijl er nog grote deals moeten volgen. De kaap van 100 miljoen euro lijkt dan ook slechts een tussenstation.

De absolute blikvanger is uiteraard Christos Tzolis. De Griekse flankaanvaller staat op het punt om voor ongeveer 40 miljoen euro naar Arsenal te trekken, een absoluut Belgisch record. Eerder verkocht Club ook Aleksandar Stankovic voor 23 miljoen euro en Zaid Romero voor 5 miljoen euro.

Ordonez en Onyedika volgen?

Samen goed voor 68 miljoen euro, maar daar houdt het waarschijnlijk niet op. Joel Ordonez blijft bijzonder gegeerd door verschillende Europese topclubs. Volgens Transfermarkt bedraagt zijn huidige marktwaarde 33 miljoen euro en een transfer lijkt slechts een kwestie van tijd.

Ook Raphael Onyedika staat nog altijd op de verlanglijst van verschillende buitenlandse clubs. De Nigeriaanse middenvelder vertegenwoordigt momenteel een marktwaarde van 23 miljoen euro en kan Club opnieuw een enorme som opleveren.

Worden ook Ordonez en Onyedika verkocht, dan stijgt het totale transferbedrag moeiteloos boven de 120 miljoen euro. Daarmee zou Club Brugge opnieuw bewijzen dat het op financieel vlak in een volledig andere categorie speelt dan de rest van de Belgische competitie.

Westerlo heeft alles verkocht

Dat verschil vertaalt zich ook op de transfermarkt. Club kan zonder verpinken miljoenen investeren in jonge talenten. Een transfersom van 7 miljoen euro voor een achttienjarige speler is in Jan Breydel ondertussen geen uitzondering meer, terwijl al de Belgische concurrenten zulke bedragen onmogelijk kunnen neertellen.



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Achter Club Brugge doet Anderlecht het voorlopig nog het best. Paars-wit incasseerde deze zomer ongeveer 45 miljoen euro dankzij onder meer de transfers van Nathan De Cat, Keisuke Goto en Jan-Carlo Simic. Ook Westerlo verrast met liefst 26,6 miljoen euro aan uitgaande transfers en nestelt zich daarmee zelfs op de derde plaats in België.

Toch is er één groot verschil met Club Brugge. Bij Anderlecht en Westerlo zijn de meeste spelers met een hoge marktwaarde ondertussen vertrokken. Club Brugge beschikt daarentegen nog altijd over meerdere absolute goudhaantjes die elk tientallen miljoenen waard zijn. Daardoor lijkt de kloof met de rest van België de komende weken alleen maar groter te worden. Als ook Ordonez en Onyedika vertrekken, wordt het opnieuw een transferzomer waar de concurrentie alleen maar met grote ogen naar kan kijken.