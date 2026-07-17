Opvallende constructie of breekt Club Brugge na Tzolis snel opnieuw zijn transferrecord?

Het aantal teams die aankloppen bij Club Brugge om Joel Ordonez in huis te halen is al lang niet meer op één of twee handen te tellen. De cijfers die daarvoor worden geboden? Die zijn stilaan duizelingwekkend. Maar er zijn ook teams die met opvallende constructies het pleit proberen te winnen.

Liverpool wist het spoor rond Joel Ordonez deze zomer nieuw leven in te blazen, als mogelijke vervanger van Ibrahima Konaté, die naar Real Madrid is vertrokken. De jonge verdediger van Club Brugge staat hoog aangeschreven in Engeland. Ook Brighton & Hove Albion sprong onlangs in de dans.

Ondertussen was Ordonez van waarde voor zijn land op het WK in de Verenigde Staten, Canada en Mexico met Ecuador in groep E tegen Ivoorkust, Curaçao en Duitsland. Er was de verrassende overwinning tegen Duitsland onder meer en zo een ticket voor de 1/16e finales.

Joel Ordonez maakt indruk

De Ecuadoriaan is ondertussen al opnieuw onderweg naar Brugge, maar de kans bestaat dat hij daar niet al te lang meer zal blijven. Al wil Club Brugge wel het maximale uit de deal gaan halen en voor hem het transferrecord breken. Ook nadat Tzolis zal zijn verkocht voor (meer dan) 40 miljoen euro - die deal zit eraan te komen.

Er werden al bedragen van 45 miljoen euro genoemd, maar Club Brugge zou mogelijk nog meer voor hem willen vangen. Volgens Transfermarkt is de marktwaarde van Joel Ordonez op dit moment zo'n 33 miljoen euro, maar het bedrag dat blauw-zwart voor hem wil vangen zal hoger liggen. Bij Club Brugge ligt hij nog tot juni 2029 onder contract, maar Club Brugge lijkt bereid hem aan het juiste bedrag wel te willen verkopen.

Breekt Joel Ordonez het uitgaand transferrecord voor Club Brugge?

Sowieso lijkt hij het transferrecord in ons land qua uitgaande transfers zeker te kunnen breken. Tegen de Duitsers maakte hij bijzonder veel indruk en werd hij zelf tot de uitblinker onder de analisten en pers uitgeroepen. Daardoor lijkt hij ook nog eens extra aan zijn marktwaarde te gaan werken, waar Club Brugge alleen maar beter van lijkt te worden. Knopen zullen snel worden doorgehakt.





Al is er ondertussen ook een opvallende deal voorgesteld door Internazionale. Zij zouden de verdediger willen huren, weliswaar met een peperdure verplichte aankoopoptie. Op die manier zouden ze het transferbedrag een jaartje uitstellen. Benieuwd wat ze daar gaan van denken op Jan Breydel.