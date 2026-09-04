OFFICIEEL: Sporting Hasselt verrast met komst van Geoffry Hairemans

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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OFFICIEEL: Sporting Hasselt verrast met komst van Geoffry Hairemans
Foto: © photonews
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Geoffry Hairemans neemt opnieuw afscheid van Antwerp. De 34-jarige middenvelder verlaat de Bosuil definitief en zet zijn carrière voort bij Sporting Hasselt. Daarmee komt er een einde aan zijn derde passage bij de Great Old.

Hairemans keerde in de zomer van 2025 nog terug naar Antwerp, dat hem toen overnam van KV Mechelen. Zijn nieuwe verblijf in Deurne-Noord blijft uiteindelijk beperkt. Dit seizoen moest hij het vooral doen met een rol als invaller en kwam hij twee keer van de bank in de Jupiler Pro League.

Antwerp bevestigt dat het om een definitieve transfer gaat. Hairemans lag op de Bosuil nog onder contract tot juni 2027, maar kiest nu voor een nieuw hoofdstuk in de Challenger Pro League.

Derde passage komt ten einde

De band tussen Hairemans en Antwerp gaat al jaren terug. Over zijn verschillende periodes heen kwam hij in totaal 146 keer in actie voor rood-wit. Daarin scoorde hij 33 keer en gaf hij 30 assists.

Vooral zijn rol in de promotie naar eerste klasse in 2017 blijft sterk verbonden aan zijn naam. Antwerp omschrijft hem dan ook als een icoon van de club.

In 2019 maakte Hairemans de overstap van Antwerp naar KV Mechelen. Daar groeide hij opnieuw uit tot een vaste waarde. Voor Malinwa speelde hij 203 wedstrijden, waarin hij eveneens 33 keer scoorde en 30 assists gaf.

Nieuwe uitdaging bij Sporting Hasselt

Na zijn terugkeer naar Antwerp in 2025 volgt nu dus alweer een vertrek. Bij Sporting Hasselt krijgt Hairemans de kans om opnieuw een belangrijke rol op te nemen. De Limburgers zijn dit seizoen actief in de Challenger Pro League en begonnen met zes punten uit hun eerste drie wedstrijden. Zaterdag wacht een uitwedstrijd tegen Jong Genk.

Voor Sporting Hasselt betekent de komst van Hairemans vooral een flinke dosis ervaring. De middenvelder kent het Belgische voetbal door en door en brengt bovendien een stevig aantal wedstrijden op het hoogste niveau mee. Voor Hairemans zelf begint zo een nieuw hoofdstuk, terwijl zijn derde periode bij Antwerp definitief wordt afgesloten.

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