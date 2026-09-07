Live. Transfernieuws 7/9: Messi en Ronaldo dan toch nog eens in dezelfde ploeg?

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Live. Transfernieuws 7/9: Messi en Ronaldo dan toch nog eens in dezelfde ploeg?
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De transfergeruchten, het laatste transfernieuws en officiële transfers vliegen ons om de oren. Bij Voetbalkrant zetten wij alles voor u op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen!

Aernout Van Lindt

Messi en Ronaldo in dezelfde ploeg?

Lionel Messi en Cristiano Ronaldo stonden bijna twintig jaar lang aan weerszijden van het voetbalveld. In december 2026 kan daar opvallend genoeg verandering in komen. Carlos Tevez heeft beide supersterren uitgenodigd voor zijn afscheidswedstrijd in Buenos Aires en wil hen zelfs samen in één ploeg laten spelen.

Tevez droomt van Messi én Ronaldo in hetzelfde shirt

De afscheidsmatch van Tevez staat gepland in La Bombonera, het iconische stadion van Boca Juniors. De voormalige Argentijnse spits beleefde er enkele van de mooiste momenten uit zijn carrière.

Tevez onderhoudt met beide grootheden een bijzondere band. Hij speelde samen met Cristiano Ronaldo bij Manchester United, terwijl hij jarenlang de kleedkamer deelde met Lionel Messi bij de nationale ploeg van Argentinië. Voor zijn afscheid wil hij zijn twee voormalige ploegmaats opnieuw samenbrengen.

“Ze hebben allebei toegezegd”

Volgens Tevez heeft hij ondertussen groen licht gekregen van zowel Messi als Ronaldo. De Argentijn vertelde hoe hij vooral de Portugese vedette persoonlijk probeerde te overtuigen.

"Ik heb er altijd van gedroomd om Cristiano en Leo samen in één ploeg te zien spelen. Het zijn de twee beste spelers aller tijden. Ik heb hen gecontacteerd, vooral Cristiano. Ik zei tegen hem: Cristiano, ik wil dat jij en Leo in mijn afscheidswedstrijd in hetzelfde team spelen. Zodat de hele wereld die magie eindelijk eens kan zien. Hij zei dat hij erbij zou zijn. Leo overtuigen was niet moeilijk. Ze hebben allebei toegezegd. Ik kijk er enorm naar uit. Het wordt een wedstrijd vol emotie."

🚨Carlos Tevez reveals Cristiano Ronaldo and Lionel Messi have agreed to play together in the same team for his farewell game in December 2026 at La Bombonera in Buenos Aires.

🗣️Carlos: “It has always been my dream to see Cristiano and Leo playing for one team. They’re the two… pic.twitter.com/WwVZG7ZBkW

— Casmir (@wydcasmir) September 6, 2026

Van rivalen in de Champions League tot mogelijke ploegmaats

Messi en Ronaldo namen het voor het eerst tegen elkaar op 23 april 2008, in de halve finales van de Champions League tussen FC Barcelona en Manchester United. Hun onderlinge strijd groeide pas echt uit tot een wereldwijd voetbalfenomeen nadat Ronaldo in 2009 naar Real Madrid trok.

Tussen 2009 en 2018 waren de Clásico's tussen Real Madrid en Barcelona hét decor voor de rivaliteit tussen Ronaldo en Messi. Beide aanvallers bepaalden jarenlang de toon in het internationale topvoetbal, met doelpuntenrecords, Ballons d'Or en memorabele duels als gevolg.

Laatste ontmoeting dateert van januari 2023

De laatste keer dat Messi en Ronaldo elkaar op het veld troffen, was in januari 2023. Paris Saint-Germain speelde toen een galawedstrijd tegen een selectie van spelers uit Riyad. PSG haalde het met 5-4, met één treffer van Messi en twee doelpunten van Ronaldo.

Als Tevez zijn plan kan uitvoeren, staan de twee eeuwige rivalen in december 2026 niet tegenover elkaar, maar voor het eerst zij aan zij in La Bombonera.

Aernout Van Lindt

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De transfergeruchten, het laatste transfernieuws en officiële transfers vliegen ons om de oren. Bij Voetbalkrant zetten wij alles voor u op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen!

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