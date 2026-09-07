Live. Transfernieuws 7/9: Wijnaldum versiert transfer
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De transfergeruchten, het laatste transfernieuws en officiële transfers vliegen ons om de oren. Bij Voetbalkrant zetten wij alles voor u op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen!
Wijnaldum weet nog transfer te versieren op de laatste dag van de Transfer Deadline Day
Al Ittihad heeft zich op de Deadline Day van Saudi-Arabië versterkt met Georginio Wijnaldum. Dat nieuws is ondertussen ook al meteen officieel gemaakt door de club uit Saoedi-Arabië. Op die manier hebben ze dan toch nog een leuke transfer weten af te ronden.
De 35-jarige Nederlandse middenvelder heeft een contract voor één seizoen getekend. Het team mikte eerst op de komst van Hadj Moussa, maar die deal sprong nog in extremis af en dus was het zaak om het geweer van schouder te veranderen voor het team uit Saoedi-Arabië. Dat is nu dus gelukt.
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De transfergeruchten, het laatste transfernieuws en officiële transfers vliegen ons om de oren. Bij Voetbalkrant zetten wij alles voor u op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen!
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