Live. Transfernieuws 8/9: 'Carvajal heeft nieuwe bestemming beet'
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De transfergeruchten, het laatste transfernieuws en officiële transfers vliegen ons om de oren. Bij Voetbalkrant zetten wij alles voor u op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen!
Stroeykens ziet oplossing snel dichterbij komen
Mario Stroeykens mag weg bij RSC Anderlecht en een oplossing lijkt dan toch nog in de maak. Na het sluiten van de transferdeadline in de meeste grote Europese landen zijn de keuzes beperkt geworden. Steeds luider klinkt de roep uit ... Bulgarije.
Ludogorets heeft de middenvelder nadrukkelijk op het lijstje van mogelijke versterkingen gezet, maar het zal dan toch ook vrij snel moeten gaan handelen. De transfermarkt sluit ook in Bulgarije al op dinsdagavond om 23.59 uur. Als Stroeykens dan nog niet weg is, dan is er alweer een kans minder. Volgens Bulgaarse media kan het nog steeds.
Dani Carvajal lijkt naar Manchester City te kunnen
Het laatste woord is nog niet gezegd over Dani Carvajal. De speler is al een tijdje transfervrij, maar vond tot op heden nog geen nieuwe ploeg. Hier en daar gonst het van de gekste geruchten, waarbij ook onder meer Saoedi-Arabië of de MLS werden genoemd.
Er is geen haast bij gezien het statuut van de speler, maar nu heeft ook Manchester City zich opnieuw geroerd. En daarmee zou het dus toch nog een interessante transfer kunnen worden richting Engeland. We volgen de deal de komende dagen of weken dan ook graag op de voet mee op.
Waarom speler van 12 miljoen euro voorlopig amper speelt bij Club Brugge
86 minuten in zes potentiële wedstrijden. Jan Virgili is voorlopig niet de grote attractie die de fans van Club Brugge misschien meteen had verwacht na een investering van zo'n 12 miljoen euro. De twintigjarige Spanjaard wacht nog altijd op zijn eerste basisplaats. Toch is er weinig reden tot paniek. Wie Virgili en de transferpolitiek van Club Brugge naast elkaar legt, begrijpt waarom. (Lees meer)
Van Genk en Antwerp naar Lierse: voormalig toptalent begint aan zoveelste hoofdstuk van bewogen carrière
Pierre Dwomoh is terug. De 22-jarige middenvelder maakte zondag tegen FC Luik zijn debuut voor Lierse en meteen was duidelijk dat de Pallieters meer verwachten van hun nieuwste aanwinst dan alleen wat extra ervaring. Dwomoh wil in Lier opnieuw aanknopen met de carrière die hem ooit als een van de grootste Belgische talenten naar voren schoof. (Lees meer)
Toch nog een oplossing voor Mario Stroeykens? Anderlecht krijgt bod, maar speler is er niet zot van
Mario Stroeykens heeft opnieuw een mogelijke uitweg bij Anderlecht. PFK Ludogorets Razgrad heeft een voorstel neergelegd om de middenvelder op huurbasis over te nemen, met een optie om hem nadien definitief vast te leggen. Anderlecht staat niet onwelwillend tegenover het voorstel, maar voorlopig ligt één belangrijke factor dwars: Stroeykens zelf. (Lees meer)
De transfergeruchten, het laatste transfernieuws en officiële transfers vliegen ons om de oren. Bij Voetbalkrant zetten wij alles voor u op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen!
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