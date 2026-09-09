Voormalig jeugdproduct van Antwerp verklaart vertrek bij Lierse

Lyra-Lierse is na twee speeldagen nog altijd op zoek naar een eerste overwinning in Eerste Nationale. Komt die er komend weekend bij Hoogstraten? Aanwinst Lander Verbist (20) wacht intussen op zijn eerste speelminuten in de competitie.

Verbiste beleefde een pittige passage bij Antwerp

Verbist is een jeugdproduct van Excelsior Essen, Waasland-Beveren, Antwerp en Lierse. Vooral zijn passage bij de Great Old lijkt hij zich nog goed te herinneren. "Dat waren best pittige perioden", vertelt hij erover bij Het Laatste Nieuws.

Verbist moest als kind meerdere keren per week trainen. Zijn ouders zorgden er daarbij voor dat hij op tijd op de training raakte, waarvoor hij hen nog steeds dankbaar is. Toen hij zestien was, verkaste hij naar Lierse. Bij die club zou hij uiteindelijk doorgroeien naar de eerste ploeg.

Verbist zag te weinig speelkansen bij Lierse

In het tussenseizoen begon Verbist dan een nieuw hoofdstuk in zijn carrière. Hij tekende voor Lyra-Lierse. "Ik besefte dat de druk bij Lierse groot zou worden en ik niet constant aan speelminuten zou geraken."

Bij Lyra-Lierse hoopt de verdediger – die bij de jeugd begon als tien – wel in het stuk voor te komen. Verbist verwacht zich in Eerste Nationale aan "mannenvoetbal", waarbij het er fysiek aan toe zal gaan. "Bij Lierse trainde ik wel twee jaar met de eerste ploeg mee, maar trainen is toch nog iets anders dan matchen spelen", beseft hij.

Student sport- en cultuurmanagement

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Verbist zet ondertussen niet alles op het voetbal. Hij is ook student sport- en cultuurmanagement. Via afstandsonderwijs kan hij zich ook focussen op voetbal. Te beginnen komende zaterdag op het veld van Hoogstraten.