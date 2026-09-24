Romeo Vermant in een hoofdrol: Rode Duivels komen goed weg en zetten stap richting EK

De Rode Duivels U21 hebben hun eerste horde van het finale drieluik richting het EK 2027 weten te ronden. Tegen Wit-Rusland hadden ze het andermaal niet onder de markt, maar een strafschopdoelpunt was voldoende om de ban te breken. De volgende wedstrijden zal het wel beter moeten om echt naar het EK te kunnen.

De U21 van de Rode Duivels staan voor een aantal heel belangrijke wedstrijden. De beloften staan momenteel op kop in hun EK-kwalificatiegroep met 10 op 15. De komende weken kunnen ze hun ticket voor het EK in Servië en Albanië gaan binnen proberen te halen.

Ook Oostenrijk (10 op 18) en Denemarken (10 op 15) doen nog volop mee voor het EK-ticket en dus staat er nog veel op het spel de komende weken. De Belgen spelen tegen Wales en Wit-Rusland in eigen huis en trekken dan naar Denemarken.

Teleurstellende eerste helft, Vermant helpt de ban te breken

De eerste wedstrijd was er eentje tegen het stugge Wit-Rusland. In de heenwedstrijd in Wit-Rusland hadden de Rode Duivels U21 met 1-1 gelijkgespeeld en zo meteen dure punten verloren. Dat mocht niet opnieuw gaan gebeuren.

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De troepen van Swerts moesten dat wel zien te rooien zonder onder meer Lucas Stassin, die geblesseerd was. Arthur Vermeeren was er wél opnieuw bij en hij werd door de bondscoach ook in de basis gedropt in het Westelse Kuipje.

Rode Duivels kloppen Wit-Rusland met het kleinste verschil in Westerlo

Over de eerste helft kunnen we heel kort zijn: de Belgen hadden het balbezit, maar deden heel weinig met die dominantie. Geen bal op doel, uiteraard dus ook geen doelpunten. En dus was het wachten tot na de rust alvorens er iets zou gebeuren.



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Na de rust deden de Belgen wél wat van hen verwacht werd. Met dank aan Romeo Vermant. Die smeerde eerst Apetenok zijn tweede gele kaart aan en even later kon hij ook een strafschop versieren. Die werd door Bassette in 'eigen huis' omgezet. Wit-Rusland kon nooit een vuist maken,