Live. Transfernieuws 29/9: Charleroi doet stevig zaakje
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Charleroi doet stevig zaakje op transfermarkt
Amine Boukamir heeft zijn contract bij Sporting Charleroi verlengd tot 2030. De 19-jarige verdedigende middenvelder heeft zich dit seizoen snel in de basiself van coach Mario Kohnen gespeeld en krijgt nu ook naast het veld een duidelijk signaal van vertrouwen.
Boukamir ligt vast tot 2030 bij Charleroi
Sporting Charleroi maakte maandag bekend dat het de overeenkomst met Boukamir openbrak en verlengde. De Zebra's willen de jonge Belg met Marokkaanse roots op lange termijn aan zich binden.
"Een langdurig engagement dat het vertrouwen in hem onderstreept en de wil van Sporting toont om hem verder te begeleiden in zijn ontwikkeling", klinkt het in het clubbericht. "Amine is een puur product van de Carolo-opleiding en heeft zich stap voor stap opgewerkt binnen de Zebra Academy."
Boukamir tekende in 2024 zijn eerste profcontract bij Charleroi. Dit seizoen plukt hij daar de vruchten van: hij startte in alle zeven competitiewedstrijden van de Zebra's en heeft zich nadrukkelijk in de ploeg geknokt.
Van de tribunes van het Mambourg naar de basisploeg
Voor Boukamir heeft de nieuwe handtekening een bijzondere betekenis. Hij speelt al sinds 2015 bij Charleroi, waar hij als acht- of negenjarige jongen terechtkwam. De middenvelder groeide dus letterlijk op bij de club.
De jonge Carolo reageerde dan ook trots op zijn contractverlenging. "Ik groeide op in de tribunes van het Mambourg met de droom om ooit op dit veld te staan. Dat ik hier nu in deze kleuren mag spelen, is een enorme trots."
"Deze tweede handtekening smaakt speciaal, na al die jaren waarin ik binnen deze club ben gegroeid en geëvolueerd", voegde hij eraan toe. Boukamir had in november 2025 nog verlengd tot 2027, met een optie voor een extra seizoen, maar Charleroi kiest nu al voor een veel langere samenwerking.
Doorbraak na vertrekmoment op het middenveld
De doorbraak van Boukamir volgt na het vertrek van Yacine Titraoui en Étienne Camara. Daardoor kwam er ruimte vrij op het middenveld van Charleroi, een kans die de 19-jarige speler tot dusver voluit heeft gegrepen.
Zijn basisplaatsen in de eerste zeven speeldagen tonen aan dat Kohnen rekent op zijn balrecuperatie en discipline op het middenveld. De contractverlenging tot 2030 bevestigt dat de club in Boukamir meer ziet dan een tijdelijke oplossing.
𝗕𝗢𝗨𝗞𝗔𝗠𝗜𝗥 𝟮𝟬𝟯𝟬 ✨— Royal Charleroi Sporting Club (@SportCharleroi) September 29, 2026
Le Sporting et sa jeune pépite, formée au club, Amine Boukamir, se lient sur la durée ! 🙌🦓
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De transfergeruchten, het laatste transfernieuws en officiële transfers vliegen ons om de oren. Bij Voetbalkrant zetten wij alles voor u op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen!
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