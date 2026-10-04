Live. Transfernieuws 4/10: Het is Olise menens: harde eis op tafel
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Het is Olise menens: harde eis op tafel
Bayern München wil langer door met Olise. En daar zouden ze volgens BILD wel eens ver willen voor gaan, inclusief een stevige loonsverhoging. Daarmee zou hij bij de top-3 van de grootverdieners moeten gaan horen - naast Harry Kane en Jamal Musiala uiteraard.
Olise zelf? Die zou gereageerd hebben en nog een andere eis hebben. Er zijn gesprekken gaande op hoog niveau met makelaars en die zouden graag een afkoopclausule willen opnemen in het contract van de speler. Dat zou er eentje van 200 miljoen euro moeten gaan worden als het van de Duitsers afhangt.
Barcelona denkt nu al aan een spectaculaire terugkere
FC Barcelona is de laatste jaren weer helemaal zijn plaatsje bovenin het Spaanse en Europese voetbal aan het veroveren. En daarvoor rekenen ze ook op coach Hansi Flick onder meer, die stilaan toch wel wat aan het realiseren is bij de Catalanen.
Maar daar hoeft het natuurlijk niet bij te stoppen. Barcelona zou volgens Spaanse bronnen al aan het kijken zijn naar een mogelijke vervanger voor Flick, als die ooit zou moeten worden ontslagen of als hij zou stoppen. En daarbij zijn ze uitgekomen bij een oude bekende: Cesc Fabregas. De gewezen middenvelder genoot zijn opleiding op La Masia en was er later ook nog speler in de A-kern.
'Anderlecht wil Amir in huis halen'
Zulte Waregem wilde zich vlak voor de start van de competitie nog versterken en had toen zijn oog laten vallen op Zhasulan Amir, een piepjonge speler die tot op heden uitkomt voor Ordabasy in de competitie van Kazachstan.
Volgens lokale media uit dat land zou er al een bod van om en bij het half miljoen euro zijn gedaan op Zhasulan Amir. Met onder meer Basaksehir waren er ferme kapers op de kust en het aanbod van Essevee zou dan ook voorlopig als onvoldoende worden geacht. Ondertussen heeft ook RSC Anderlecht de speler nu op de radar staan. Komt het deze winter alsnog tot een komst van de jongeling naar België?
Ex-speler Beerschot en Anderlecht wil T1 worden bij ... Royal Antwerp FC
Het was een paar maanden geleden een opvallend einde van een ook al opvallende carrière. Jorn Vancamp zette zijn carrière definitief stop. De 27-jarige voetballer heeft ook al een nieuwe uitdaging te strikken ondertussen. En op termijn wil hij daarmee naar de Jupiler Pro Leauge. Hoe rapper, hoe liever lijkt daarbij het devies. (Lees meer)
'KRC Genk gaat concurrentie aan met Bologna en co voor talentrijke verdediger'
KRC Genk wil opnieuw de Zuid-Amerikaanse markt op. Ze hebben ene Neider Parra op de radar staan. De concurrentie is echter niet minnetjes, want diverse andere Europese ploegen zouden ook wel wat zien in de jonge speler. En zo kan het een zeer pittige transferstrijd worden voor de jongeling van Nacional uit Colombia. (Lees meer)
De transfergeruchten, het laatste transfernieuws en officiële transfers vliegen ons om de oren. Bij Voetbalkrant zetten wij alles voor u op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen!
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