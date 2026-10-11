Rood voor Benitez verdeelt de coaches na Westerlo-Antwerp

Antwerp ging zondagavond zwaar onderuit op bezoek bij Westerlo, maar vooral de rode kaart voor Mauricio Benitez zorgde achteraf voor discussie. Marvin Compper vond de VAR-interventie overbodig, terwijl Issame Charaï de uitsluiting net volledig terecht vond.

Antwerp ging zondagavond met zware cijfers onderuit op het veld van KVC Westerlo. The Great Old verloor met 5-1, terwijl het nog met een rustige 1-1 naar de kleedkamers trok tijdens de rust. De bezoekers begonnen zelfs beter aan de partij.

Maar na de pauze stortten de troepen van Marvin Compper volledig in, en dat had veel te maken met één bepaald moment. Mauricio Benitez werd kort na de rust namelijk met rood van het veld gestuurd. Hij ging fel door op Amando Lapage.

Antwerp stort in na rode kaart

De Westerlo-verdediger hield er geen schade aan over, maar de charge was bijzonder stevig. Scheidsrechter Bram Van Driessche gaf eerst geel, maar na een VAR-interventie besloot hij om alsnog rood te geven.

Antwerp-coach Compper vond het in ieder geval overdreven. "Hij had zijn been niet helemaal gestrekt om door te gaan. Ik vind dat de beslissing van de scheidsrechter op het moment zelf genoeg had geweest", vertelde hij na afloop.

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"Volgens mij had de wedstrijd die VAR-interventie helemaal niet nodig", besloot Compper. Westerlo-trainer Issame Charaï zag het helemaal anders: "Het was onbesuisd, met de voet vooruit. Ik vond het een terechte rode kaart."