Duivels zonder enig probleem voorbij Burkina Faso: Vanaken steeds comfortabeler als verdeler, Januzaj mag klasse slechts één helft tonen

3-0 en eigenlijk niet eens moeten doorduwen. Burkina Faso was niet zo'n tegenstander waarbij de Rode Duivels diep moesten gaan. Ondanks dat ze met het 'B-elftal' op het veld stonden. Tegen zulke landen moeten we geen schrik hebben voor de toekomst. Maar hoeveel wijzer word je hier dan van?

Soms vraag je je toch af naar welke criteria die tegenstanders gekozen worden. Bij Burkina Faso had men al na vijf minuten het gevoel 'nee, die gaan weinig problemen opleveren'. Roberto Martinez bracht dan wel zes nieuwe pionnen het veld in. Het hadden er volgens ons zelfs elf mogen zijn en nog hadden ze gewonnen.

Vanaken, steeds comfortabeler

De Burkinezen dreigden wel met een paar afstandsschoten, maar de eerste de beste keer dat de Duivels een deftige aanval op poten zetten, was het prijs. Schitterende counter volgens het boekje wel. Via het centrum naar Trossard op links en ook die weet al wat hij op zulke momenten moet doen: de inlopende Vanaken zoeken. Da's zijn brood en boter, al jaren. Geplaatste kopbal en 1-0.

© photonews

Op het veld waar hij wel al eens meer gescoord heeft. Geen vijf minuten later stond het 2-0. Vanaken - die zich steeds meer op zijn gemak voelt bij de Duivels - lifte de bal over de verdediging, Koffi pakte de plaatsbal van Batshuayi, maar in de rebound kon Trossard niet meer missen. Tegen een halve finalist van de Africa Cup, met een quasi volledig B-elftal. De conclusie van de avond: de Afrikaanse tegenstanders moeten ons niet al te veel angst inboezemen.

Januzaj, die moet er toch bij?

De Nations League in juni zal meer uitsluitsel moeten geven over onze huidige sterkte. Want waar we ons wel zorgen over moeten maken, is de verdediging. Bornauw liet zich weer op menig foutje betrappen en ook Denayer was niet altijd heel zuiver in zijn intercepties en passing. Siebe Van der Heyden? Leuk dat hij aan de match mocht beginnen, maar van hem mogen we toch niet verwachten dat hij in november gaat klaar zijn voor een WK? 't Zou zelfs oneerlijk zijn, ondanks dat hij het foutloos deed dinsdag. Hij deed gewoon wat hij bij Union deed: in duel gaan.

© photonews

Faes kreeg verrassend geen minuten, want Dendoncker kwam Denayer aflossen als rechter centrale verdediger. Op die kant werden ze trouwens regelmatig eens op snelheid gepakt.

Januzaj, die moet er op basis van talent toch altijd bij zijn? Elke keer hij aan de bal kwam was zijn inspeelpass zuiver. Balbehandeling: 9 op 10. En De Ketelaere? Ja, die gaat sowieso mee volgens ons. Trossard heeft ook weer punten gescoord. En wat met de kopbalkracht van Benteke. Eén kans, één goal. Weer een assist voor Trossard trouwens.

Die tweede helft, daar viel voor de rest nog weinig over te vertellen. Veel goeie wil bij de Duivels, maar te weinig présence voor doel. Of een verkeerde keuze in de zone van de waarheid. Burkina Faso trof nog eens de kruising en kwam een paar keer op snelheid opzetten, maar echt veel dreiging ging er niet vanuit. 't Was makkelijk uitspelen. Maar of de bondscoach zoveel wijzer is geworden na deze wedstrijd?

© photonews