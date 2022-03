Vanaken over zijn progressie bij Duivels: "Als je de kans niet krijgt, kan je het ook niet laten zien hé"

Sinds hij op het EK maar één luttel minuutje speeltijd kreeg, heeft Hans Vanaken volop zijn kans gekregen bij de nationale ploeg. Drie goals en vier assists later lijkt hij zelfs niet meer weg te denken uit de basis.

Dat het pijn deed, dat niet spelen op het EK... "Dat was gewoon niet leuk om op de tribune te zitten in vier van de vijf matchen", gaf hij gisteren aan. "Sindsdien is er heel wat progressie, maar als je de kans niet krijgt, kan je je ook niet laten zien hé. Ik ben in vorm en dat kan ik nu tonen. En dat ik kopkracht toevoeg? Dat is altijd één van mijn sterktes geweest."

Vanaken kreeg zelfs applaus in het Lotto Park, iets wat hij niet gewend is. "(lacht) Ja, ik scoor hier gemakkelijk hé. Maar ja, dat is leuk. De fans beseften dat ik vandaag voor België speelde en niet voor Club Brugge."