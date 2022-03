Vanaken maakt zich onmisbaar: polyvalent, kopbalsterk, spelverdeler... - Manusje-van-alles

"t Maakt me niet uit waar de bondscoach me zet. Ik pas me wel aan!", zei Hans Vanaken maandag nog. Dinsdag maakte hij die woorden waar door alweer een sterke prestatie neer te zetten op een andere positie.

In Ierland speelde Vanaken nog in 'de pocket'. Deze keer moest hij een rijtje lager gaan spelen. 'Geen probleem', dacht Hans en scoorde de openingsgoal en verdeelde het spel. Altijd aanspeelbaar en het spel verleggend van kant tot kant. Stilaan onmisbaar geworden op zijn 29ste. En wie zegt dat hij als de 'A-spelers' terug zijn niet meer op het veld zal staan, kan wel eens bedrogen uitkomen. Eden Hazard zijn situatie kennen we allemaal. Maar ook Dries Mertens heeft het de laatste tijd niet onder de markt bij zijn club. En Axel Witsel? Die moet deze zomer een nieuwe club vinden. Er liggen dus mogelijkheden voor Vanaken om op het WK basisspeler te zijn. En dat onderstreepte hij de voorbije twee wedstrijden nog maar eens. Trossard en Januzaj Zijn scorend vermogen is onmiskenbaar. Infiltreren en koppen, niemand doet het beter. Een extra wapen voor de bondscoach, die niet zoveel goeie koppers in zijn elftal rondlopen heeft. Voor bovengenoemde posities achter de diepe spits komen trouwens ook Januzaj en Trossard in aanmerking. Januzaj zijn balbehandeling is fenomenaal. Die eerste helft maakte hij indruk. En stilaan kan je ook niet meer rond Trossard. Weer twee assists en een goal. Efficiëntie...