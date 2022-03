Vijf Duivels kregen geen minuut speeltijd, Martinez legt uit waarom: "Lokonga heeft progressie gemaakt, maar..."

Van de 26 spelers die Roberto Martinez opriep zijn er vijf die geen enkele minuut speeltijd kregen. Voor doelmannen Davy Roef en Thomas Kaminski is dat niet zo verwonderlijk, voor Sambi Lokonga, Faes en Vanzeir misschien wel iets meer.

Zo kreeg het publiek de drie niet te zien in Ierland of in het Lotto Park. "Je moet dit niet als iets negatiefs zien", verklaarde Roberto Martinez. "Ze verdienden minuten hoor, maar ik wilde die twee wedstrijden niet benaderen vanuit het standpunt dat iedereen minuten moest maken. Sommigen hebben op training hun kans gegrepen en anderen iets minder."

Zeker Wout Faes en Sambi Lokonga waren toch wel verwacht. "Wout en Sambi verdienden minuten, maar anderen net iets meer", klonk het bij de bondscoach. "Hun kansen zijn niet op", aldus Martinez, die vorige keer nog kritisch was voor de progressie van Sambi Lokonga. "Sambi heeft wel vooruitgang geboekt, maar anderen toonden misschien net iets meer."