Rode Duivels laten zich kaas van het brood stelen en zijn nummer 1 ter wereld af na erg makke prestatie in Ierland

De Rode Duivels zijn niet langer nummer 1 op de wereld. Een teleurstellend resultaat in Ierland heeft daarvoor gezorgd.

De Ieren hadden een eeuwfeest te vieren, de Belgen van hun kant wilden laten zien dat ze het ook zonder de meest ervaren Rode Duivels kunnen met oog op het WK. De spelers met meer dan 50 caps waren er allen niet bij.

Snelle opener

Er moest gewonnen worden om mogelijk nummer 1 van de wereld te blijven, al vond Roberto Martinez dat er andere prioriteiten waren. Hij posteerde wel geen echte nieuwkomers in de ploeg en koos voor onder meer Theate, Saelemaekers, Vanaken en Batshuayi.

De Belgen kwamen bij hun eerste echte kans meteen op voorsprong: een heerlijk pareltje van Batshuayi, het moet gezegd op aangeven van Hans Vanaken. En na de pauze zou Vanaken zelf ook zijn doelpuntje meepikken met een afgeweken kopbal.

Gemakzucht

Tot daar het positieve nieuws, want verder lieten de Belgen maar een erg makke indruk en echt doorpakken na de voorsprong zat er tot twee keer toe niet in. Integendeel zelfs, de Ieren kwamen tot twee keer toe beter in de match.

En dat werd uiteindelijk ook afgestraft. In de eerste helft was het Ogbene die met een omhaal de 1-1 voorbij Mignolet prikte, vijf minuten voor tijd wist hij de voorzet te lanceren waaruit Browne de 2-2 tegen de touwen kopte.

Een speler uit de Engelse derde klasse en eentje uit de Engelse tweede klasse wisten op die manier een gelijkspel uit de brand te slepen tegen afwezige en bijwijlen ongeïnteresseerd lijkende Belgen. Qua prelude richting eindelijk een prijs aan het eind van 2022 niet meteen iets om echt warm van te worden.