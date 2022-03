Bondscoach noemt enkele namen bij Rode Duivels: "Hij is een aangename verrassing"

De Rode Duivels speelden zaterdag 2-2 gelijk tegen Ierland, maar bondscoach Roberto Martinez was best tevreden.

De bondscoach zag een goede mentaliteit en ook een sterk eerste half uur, zo liet hij na de wedstrijd in Ierland weten. Hij noemde enkele spelers die het goed deden bij naam: “Ik was zeer blij met prestatie van Orel Mangala", klonk het. "Hij was de voorbije week op training ook al goed, Het is een aangename verrassing. Zijn ontwikkeling loopt goed. Dat is knap om te zien. Hij is in Duitsland bij Stuttgart ook erg belangrijk voor zijn ploeg. In België moeten we elk talent koesteren en Orel is zo'n talent."

Ook Hans Vanaken kreeg de nodige lof. “Hans is echt een speler waar je heel erg op kan rekenen. Hij had vandaag, samen met Charles en Michy, een speciale rol. Ze moesten proberen diep in de Ierse defensie te penetreren. Dat was niet makkelijk, maar hij heeft zijn job gedaan."

Over Saelemaekers was hij dan weer minder tevreden. “Sommige spelers spelen op clubniveau niet alles en in een fysieke wedstrijd als die van vandaag voel je dat. Dat was ook het geval bij Alexis. Zijn wissel na 45 minuten was voorzien. Hij had het in de laatste tien minuten van de eerste helft lastig. In die periode gaven we als ploeg ook de controle en het balbezit weg."

Ook Denayer, die dit jaar nog niet in actie kwam bij Lyon, had het moeilijk. “Je zag dat hij het in de laatste tien à vijftien minuten moeilijk had. Voordien vond ik hem naast Dedryck zeer goed verdedigen. Het is geen makkelijke situatie voor hem bij zijn club. Hij kwam hier eigenlijk ritme opdoen bij ons. We hopen hem topfit te krijgen voor de Nations League-duels in juni."