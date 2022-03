Bondscoach blijft eeuwige positivo en trekt enkele conclusies na duel tegen Ierland

Dat de Rode Duivels veel lessen trekken uit het duel tegen Ierland is voor de bondscoach belangrijker dan het scoreverloop.

"Dit was eigenlijk geen vriendschappelijke match", viel Roberto Martinez meteen met de deur in huis. "De match had veel belang, dat zag je, en werd gespeeld in een sfeervol stadion. Ik ben teleurgesteld met de twee tegengoals, maar ik ben ook blij. We halen een positief resultaat op verplaatsing en toonden een goede attitude, met veel werkkracht. Ik heb vandaag veel informatie gekregen.”

Al was dat liever met een 1-2- of 1-3-overwinning geweest. “We stopten op het einde met voetballen, vonden de opties hoger op het veld niet meer en Ierland had het momentum mee en maakte gelijk. Maar het was ook niet makkelijk. De Ieren hadden op deze feestavond van hun federatie het publiek achter de ploeg staan. Het was een goede test voor de toekomst."

De toekomst voor de Rode Duivels is dan ook veel minder dan verwacht als je deze wedstrijd bekijkt. “Het is niet fair om te zeggen dat we nu maar een gewoon ploegje zijn. We zijn al gekwalificeerd voor het WK. We hadden vandaag met elf toppers kunnen spelen. Dan hadden we misschien gewonnen, maar niets geleerd. Dat is nu wel het geval. Ik heb zaken geleerd, maar ik zag de jongens op het veld ook bijleren en dat onder het leiderschap van enkele jongens met al iets meer internationale wedstrijden in de benen. Het scoreverloop was vandaag niet het allerbelangrijkste. Het is, met het oog op het WK, belangrijk om te weten dat we meer dan elf spelers in onze kern hebben."

“In de eerste dertig minuten zag je hoe we wilden spelen. Er werden koppeltjes gevormd. We verdedigden goed op de zestien, en aanvallend kwam de eerste goal er na een heel mooie actie op de tegenaanval. Nadien kwamen we niet meer onder de Ierse druk uit. Het klopt ook dat de tegengoals te makkelijk vielen. We speelden met 'ups en downs'. Dat is de conclusie."