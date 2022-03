Aanvaring tussen bondscoach en Rode Duivel: "Ik zag Martinez tegen hem schreeuwen"

Zaterdag speelden de Rode Duivels 2-2 gelijk in Ierland. Bondscoach Roberto Martinez had een stevige aanvaring met één van de Duivels.

Na de eerste helft werd Alexis Saelemaekers door Roberto Martinez vervangen. De bondscoach zei dat de wissel gepland was, maar de vraag is of dat wel klopt.

De twee hadden immers een stevige aanvaring in de eerste helft en mogelijk moet de reden van vervanging daar gezocht worden.

“Een negatieve noot”, zegt Philippe Albert bij RTBF. “Ik zag Martinez tegen hem schreeuwen, het zag er nogal verhit uit.”

De eerste helft van Saelemaekers was geen succes en de vervanging leek dan ook een heel logische keuze. Bij AC Milan komt de ex-speler van Anderlecht de laatste tijd niet vaak in actie.