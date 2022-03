De beste Rode Duivel gisteren: "We hebben geen excuus, we weten dat sommige jongens niet lang meer zullen meegaan"

Op zoek naar de beste Rode Duivel gisteren kwamen we vrij snel uit bij Leander Dendoncker. De vervanger van Axel Witsel knokte de hele wedstrijd door en deed heel veel meters in dienst van de ploeg.

Dendoncker zag de rest van zijn ploeg wel niet meedoen. “Toen die goal viel, stopten we met voetballen”, zei de middenvelder bij VTM. “Daar was geen reden toe. Dit was juist het moment waarop we ons moesten proberen te tonen. Het eerste half uur voetbalden we heel goed, maar na die tegengoal stokte de motor. De trainer heeft daar tijdens de rust ook op gehamerd: om te voetballen van achteruit. Dat hebben we proberen te doen. Maar oké, het is nu zo. Op naar de volgende.”

De afwezigheid van de grote vedetten wou hij niet inroepen als excuus. "We mogen dit resultaat niet wijten aan de afwezigheid van bepaalde spelers. Er is genoeg kwaliteit in de ploeg om dat op te vangen. Natuurlijk zou het makkelijker zijn als ze erbij zijn, maar we moeten kijken naar de toekomst en we weten dat bepaalde spelers niet heel lang meer zullen meegaan. Het is aan ons op dat op te vangen en er proberen het beste van te maken.”