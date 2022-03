Vanaken zag Duivels wegzakken na halfuur: "We lieten net iets te veel de kopjes hangen"

Met een rake kopbal bracht Hans Vanaken de Rode Duivels weer op voorsprong, maar zag de ploeg de zege nog uit handen geven. De middenvelder zag ook te weinig rust aan de bal.

Het eerste halfuur was niet slecht. "We vonden de ruimtes en waren rustig aan de bal, maar dat was daarna minder het geval. Zij zetten ineens heel veel druken het publiek ging erachter staan. Op dat moment werden we misschien iets te zenuwachtig", zegt hij bij Sporza.

"We vonden de ruimtes niet meer. Er lag nochtans ruimte genoeg, dat was het probleem niet. Maar dan zie je dat Ierland een fysiek sterke ploeg is die op enthousiasme speelt en dan kwamen we er moeilijk onderuit. Misschien dat zij een boost kregen en wij net iets te veel de kopjes lieten hangen. We haalden niet meer het niveau van ervoor."

"Vanaf de 2-1 hadden we bij momenten weer iets meer rust aan de bal, maar bij die voorzet krijgen we de 2-2 tegen en gaat het publiek er weer achter staan. Ik denk dat we meer kwaliteit hadden kunnen tonen na het eerste halfuur."