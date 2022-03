Degryse en Mulder furieus: "Slap en slordig, te weinig drive" en "Tegen spelers uit Engelse tweede en derde klasse ..."

De Rode Duivels zijn niet langer het nummer 1 op de FIFA-wereldranglijst, na een teleurstellende 2-2 bij Ierland. De analisten vonden het allemaal maar érg matig.

"Martinez zal wel weer goede aanknopingspunten hebben gevonden, maar ik niet zo. Ik mis hier echt klasse", aldus Jan Mulder bij VTM in zijn analyse van de wedstrijd.

"We waren te slap", vulde Marc Degryse aan. "Het resultaat is nog niet eens het belangrijkste. Er was te weinig ambitie om iets te tonen. Het was een examen voor hen om iets te tonen, om zich te bewijzen."

Geen stap vooruit

"Er zijn spelers die we al beter hebben zien doen. Ze hebben geen stap vooruit gezet. En tegen wie hebben we gelijkgespeeld? Tegen spelers uit tweede en derde klasse in Engeland."

"Martinez moest optreden tijdens de rust, maar ze waren nóg slapper na de rust. Het was slordig, de Ieren verdienden zelfs voor te komen. We waren niet scherp uit de kleedkamer gekomen."