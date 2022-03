Ierse bondscoach is overtuigd: "Het had helemaal anders kunnen lopen"

Ierland pakte in de galamatch ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van de Ierse voetbalbond een verdiend gelijkspel.

De Ierse bondscoach Stephen Kenny was tevreden met het gelijkspel van zijn ploeg. "We hebben het België heel lastig gemaakt", liet hij achteraf horen.

"Het was een match van hoog niveau. We zijn teleurgesteld in de twee tegengoals, maar we hadden ook de kwaliteit om twee keer terug te komen. Dat is bemoedigend. We hadden meteen na rust ook op voorsprong moeten komen. Dat had de wedstrijd helemaal veranderd."

Met wat geluk kwamen de Rode Duivels op voorsprong. "Ze domineerden in de beginfase wel het balbezit, maar na onze gelijkmaker waren wij dominant. We hadden in die periode veel kwaliteit aan de bal. De passing was ook goed en we bleven hoog druk zetten op de bal. Dat kost heel veel energie, maar België had het er ook heel lastig mee.”

“De jongens hebben hun truitje nat gemaakt. We hadden de Belgen hier vandaag ook in een laag blok kunnen bekampen. Maar dan kom je er aanvallend niet uit. Dat wilden we niet en is ook gewoon onze speelstijl niet. We wilden ervoor gaan, met het publiek achter ons. Het was prachtig om te zien dat het stadion bijna helemaal vol zat."