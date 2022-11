Bijzonder slechte generale repetitie voor WK: Duivels verliezen van Egypte en krijgen amper een kans bij elkaar gespeeld

1-2 verloren tegen Egypte. Da's al pijnlijk op zich, maar het spel was ook niet van die aard dat het vertrouwen moet scheppen voor de komende WK-poulewedstrijden. Aanvallend was het bijzonder pover en defensief staat het ook nog niet op punt. Kan dat tegen woensdag opgelost worden?

Roberto Martinez bracht Zeno Debast en Hans Vanaken aan de aftrap in plaats van Dendoncker en Tielemans. De Duivels begonnen met heel veel dominantie aan de wedstrijd en vooral Carrasco kreeg heel veel vrijheid om acties te maken. Egypte had echter beslist om er centraal een Fort Knox van te maken: geen doorkomen aan. De voorzetten van Carrasco bereikten dan ook niemand.

KDB in de fout

De Egyptenaren rekenden op de counter en Trezeguet - ex-Anderlecht - kon twee keer dreigen en evenveel keer lag Courtois goed in de weg. Maar iets over halverwege de eerste helft gebeurde het meest onwaarschijnlijke: een slechte controle van Kevin De Bruyne centraal aan de zestien. Mohamed profiteerde en plaatste de bal voorbij Courtois: 0-1.

© photonews

Veel werk aan de winkel, want aanvallend ging het absoluut niet snel genoeg om de verdediging uit verband te spelen. Het was allemaal te voorspelbaar. Eden Hazard kon zijn gebrek aan matchritme ook niet verstoppen en ging amper de confrontatie aan. Hij speelde veelal achteruit of breed. Aan deze Hazard heb je weinig in topmatchen.

© photonews

Maar er was ook te weinig présence vooraan. Batshuayi is geen spits die uit het duel speelt. Da's makkelijk verdedigen voor de tegenstander. Eén keer kon Carrasco bijna profiteren van een afvallende bal, het enige gekadreerde schot. Batshuayi trof ook de deklat, maar dat leek sterk op buitenspel. Al hadden ze in het begin ook wel een strafschop moeten krijgen, maar de ref vond het er geen waard.

Weinig ideeën

Begin tweede helft: 0-2. Eén goeie diepe bal van Salah in de rug van de verdediging en Trezeguet was niet meer terug te halen. Toch wel pijnlijk op vijf dagen van de eerste groepsmatch tegen Canada. Nu moet u weten dat Jonathan David, Tajon Buchanan en Alphonso Davies ook niet de traagsten zijn.

Nog zorgwekkender: de Duivels konden geen enkele uitgespeelde kans creëren. Openda, Mertens en Tielemans waren er bij de rust ingekomen, maar dat maakte weinig verschil. Er was druk, er was balbezit, maar er waren geen ideeën. Het was allemaal zo voorspelbaar. Bal breed, bal voorzetten, niemand voor doel...

Een kwartier voor tijd rendeerde het dan toch eens. Carrasco, de bedrijvigste Duivel, vond Openda voor doel en die schoot hoog in het dak. Goed gedaan! Maar de Duivels konden geen grote kansen meer creëren. Toch wel een bijzonder slechte generale repetitie...