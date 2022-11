Vandereycken zou Hazard ook laten starten tegen Canada, maar zou wel duidelijkheid scheppen: "45 minuten alles geven"

De oefenmatch tegen Egypte heeft de twijfels rond Eden Hazard niet doen slinken, integendeel zelfs. Analist René Vandereycken zou hem echter opnieuw een kans geven in de basis.

Vandereycken zou hem tegen Canada in de basis zetten. "Als je hem de volgende wedstrijd op de bank zet en weinig speelminuten geeft, helpt hem dat minder in de opbouw naar meer speelminuten in de rest van het toernooi. Bovendien zijn Leandro Trossard en Jérémy Doku betere invallers dan Hazard", legt hij uit in Het Nieuwsblad.

"Doku heeft dat ook gisteren bevestigd met zijn goede invalbeurt. Ik zou Eden Hazard tegen Canada één helft laten spelen en hem op het hart drukken om 45 minuten alles te geven. Tegen Egypte heeft Hazard net geen zeventig minuten volgemaakt, maar het tempo was laag en hij heeft weinig tot geen inspanningen aan hoge intensiteit geleverd. De laatste tien minuten waren zijn beste - met wisselend succes, maar hij probeerde eindelijk iets. Het stelde me teleur dat Hazard in de eerste helft niet meer geprobeerd heeft.”