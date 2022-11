Wilmots praat voor het eerst weer over Rode Duivels sinds zijn vertrek: "Sfeer en resultaten waren top... Wie iets anders zegt, is een leugenaar"

Marc Wilmots is aangesteld als columnist van Het Nieuwsblad. En daar praat hij voor het eerst sinds zes jaar nog eens over de Rode Duivels na zijn turbulent vertrek bij de nationale ploeg.

Wilmots kreeg het in die tijd aan de stok met de journalisten en dat kwam niet meer goed. “Er werd toen op de man gespeeld. En het was gewoon beter dat ik zweeg, want alles wat ik ging zeggen, zou verkeerd zijn geïnterpreteerd. Dat was niet goed geweest voor de nieuwe trainer. Maar nu is dat verleden tijd", zegt hij in de krant.

"Ik weet wat ik met mijn ploeg heb gepresteerd. Vier jaar lang was de atmosfeer top - al onze matchen waren sold out - en waren de resultaten top. Wie iets anders zegt, is een leugenaar. Er werd natuurlijk gedroomd van WK- of EK-winst, maar hállo… Als je gezond verstand hebt, moet je eerlijk zeggen dat dat - na tien jaar zonder groot toernooi - bijna onmogelijk was."

Wilmots zegt dat hij het onderste uit de kan haalde. "Zeker niet als drie vierde van de defensie onthoofd was, zoals in 2016. Met een landje van elf miljoen inwoners kan je nooit zeggen dat je móét winnen. Ook de voorbije jaren hebben we gezien hoe moeilijk dat was. Het werd een halve finale op het WK, een kwartfinale op het EK en driemaal niks in de Nations League. Spijtig, want deze generatie verdiende een prijs. Ze heeft heel veel voor dit land gedaan."