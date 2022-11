Mertens wijst naar omstandigheden: "Niet ideaal, maar het is goed dat we deze match gespeeld hebben"

De Rode Duivels gaan met geen te best gevoel afreizen naar Qatar vanavond. Al wou Dries Mertens het verlies tegen Egypte wel niet dramatiseren.

De invaller wees naar de omstandigheden, die niet makkelijk waren, maar die in Qatar hetzelfde zullen zijn. "Het pakt wel op de adem. Na vijf minuten moest ik even naar lucht zoeken", aldus de winger. "Het resultaat is niet goed en het spel kan ook beter, maar het is heel goed dat we deze wedstrijd gespeeld hebben."

Om te wennen, maar ook om iedereen bewust te maken dat er nog werk aan de winkel is. "Het is zeker niet ideaal, maar het is goed dat deze momenten gebeuren. We moeten gevaarlijker zijn, maar dat komt zeker nog. De 'gewoontes' moeten terugkomen."