Timothy Castagne over match tegen Egypte: "Dat is te risicovol"

De Rode Duivels verloren van Egypte. De problemen die al zo vaak boven water kwamen, werden nog maar eens duidelijk.

Timothy Castagne stond vandaag de pers te woord over de Rode Duivels. “We moeten een aantal zaken die fout zaten tegen Egypte rechtzetten”, klonk het.

“Voor het toernooi is zo'n match nog niet essentieel. De positionering is daar één van. Die tweede goal was ik bij betrokken toen Trezeguet scoorde. Twee minuten ervoor hadden we dezelfde fase en toen speelde ik op buitenspel. Dat is risicovol. De trainer heeft ons tijdens de rust getoond wat we fout deden, na de match hebben we niet meer gepraat. Misschien wilde hij ons even met rust laten”, zei Castagne nog.

Dat kan alvast in een heel fraai hotel, even weg van Doha. "Ik verkies één keer om de vijf dagen de bus nemen en dan 45 minuten te rijden naar Doha en 45 minuten terug. Hier zitten we rustig. Meer tijd voor recuperatie, voor teamactiviteiten. Dat kan een voordeel zijn. Een mooi hotel met een plaats waar we de matchen samen kunnen kijken. Als we in de stadions zijn zullen we de sfeer van het WK kunnen opsnuiven.”

Tegen Canada wordt woensdag best meteen gewonnen. "Ik ken Canada vrij goed, we zijn goed geïnformeerd. Ze waren goed in de kwalificaties, we mogen hen niet onderschatten. Als we ons spel spelen en het niet gemakkelijk opvatten, kunnen we winnen. We weten dat ze gemotiveerd zullen zijn, dus we moeten voorzichtig zijn. Davies en David zijn de spelers waar we het meest op moeten letten."