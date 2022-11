CEO Bossaert reageert op uitblijven nieuw contract Martinez en uitspraken van entourage bondscoach

De KBVB wil door met Roberto Martinez na het WK en had aangegeven dat ze die situatie liefst voor het WK hadden uitgeklaard. Maar intussen liet zijn advocaat, Jesse De Preter, weten dat er nog geen communicatie daaromtrent geweest is.

"Er is nooit een concreet voorstel gekomen”, aldus Jesse De Preter, de advocaat van de bondscoach, eerder bij Het Nieuwsblad. “Het uitblijven van een voorstel stoort mij totaal niet, wel het gevolg van de foute communicatie, namelijk dat de buitenwereld begint te denken dat het Roberto is die de boot afhoudt of dat hij te veel geld vraagt. Dat is totaal niet zo.”

Intussen willen ze bij de KBVB geen onrust creëren en CEO Peter Bossaert reageerde bij La Dernière Heure. Hij wil zich niet laten opjagen en zegt constant in contact te staan met de bondscoach. “De contractkwestie gaan we bespreken na het WK”, klinkt het. “Nu ligt al onze focus op het WK.”