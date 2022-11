Martinez zag Duivels mentaal niet klaar zijn tegen Egypte: "Maar we zijn wel klaar om een WK af te werken"

Zijn gezicht tijdens de match sprak boekdelen: Roberto Martinez heeft zorgen na de prestatie tegen Egypte. "Normaal hebben we vier-vijf weken voorbereiding en dat is er nu niet", zei hij na de nederlaag.

“Mentaal waren we niet klaar voor deze match. In balbezit waren we niet goed, er was te weinig tempo, geen aanvallend evenwicht, de tweede bal was zelden voor ons. We waren gewoon de minder van Egypte. Alsof veel van onze jongens vooral niet gekwetst wilden raken. Terwijl je bij Egypte zag dat zij deze match absoluut wilden winnen", klinkt het bij VTM.

“Onze ervaring moet nu de doorslag geven. Deze groep is al zes jaar lang samen, het is niet dat er plots helemaal niets meer staat. Daarom dat we deze match vooral als een wake-upcall moeten zien. Want ik weet heus dat we wel klaar zijn om straks een WK af te werken. Deze match was ook nuttig om enkele spelers broodnodige minuten te kunnen geven. In die zin was het een echte oefenmatch, eentje waar je heel wat uit kan leren.”

"Waarschijnlijk was dit wel de voorbereiding die we nodig hadden. Meestal heb je een periode van 3 à 4 weken voor een WK, nu is dat niet het geval. Mentaal waren we niet klaar voor deze match. Daarom, nog eens: de nederlaag kwam waarschijnlijk op het goeie moment. Nu is het gewoon een kwestie van iedereen klaar te krijgen. We kunnen niet verwachten dat we winnen, wanneer we niet op ons best zijn. Laat dat de les na vanavond zijn.”