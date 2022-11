Boskamp had verrassende naam thuis gelaten om Lavia of Heynen mee te nemen naar WK

Johan Boskamp heeft een mening en heeft ook een boon voor jong(er) talent. Zo had hij voor het WK een toch wel verrassende naam thuis gelaten om Roméo Lavio of Bryan Heynen mee te nemen.

Roberto Martinez staat er wel niet om bekend om veel te wijzigen. "Ik zie hem niet aanblijven na het WK. Het is ontzettend moeilijk voor hem om afscheid te nemen van jongens waar hij zes jaar mee gewerkt heeft. Ik zie te weinig nieuw bloed in de selectie. Dank denk ik in de eerste plaats aan spelers als Heynen en Lavia", aldus Boskamp in HBvL.

Dan had er wel een middenvelder uit moeten gaan. "Witsel. Bij Atletico hebben ze hem speciaal een linie achteruitgeschoven zodat hij het spel alleen nog maar voor zich heeft. Als hij nu op het middenveld weer gaat moeten draaien en keren, dan voorspel ik dat hij het moeilijk gaat krijgen. Alleen wil Martinez dat niet zien."