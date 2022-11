Roberto Martinez leek zich vooraf al in te dekken voor een nederlaag: "Ferm overdreven"

De Rode Duivels gingen met 2-1 de boot in. Vooraf leek bondscoach Roberto Martinez zich al in te dekken tegen een mogelijke nederlaag.

Wat heeft oefenmatch tegen Egypte de Rode Duivels geleerd? Het is een open vraag waarom heel wat uiteenlopende antwoorden te geven zijn. René Vandereycken zag de bondscoach bitter weinig dingen uitproberen.

“Het was een goeie beslissing om De Bruyne maar een halve wedstrijd te laten spelen, maar het is jammer dat Openda niet met hem kon samenspelen. Ik had eerder Openda laten starten. De combinatie De Bruyne-Batshuayi kennen we, De Bruyne-Openda had meer informatie opgeleverd”, klinkt het in Het Nieuwsblad.

"Ook een invalbeurt van De Ketelaere, Onana of Faes had ons meer kunnen vertellen over die spelers. De invalbeurten van Vertonghen en Tielemans hebben ons weinig bijgeleerd. Misschien oordeelt Martinez dat hij voldoende weet op basis van de training, maar een wedstrijd is toch anders.”

Vooraf leek Martinez zich al in te dekken voor een nederlaag tegen Egypte. “Ik vond de uitspraak van Martinez vooraf, dat Egypte een elftal van wereldklasse is, overdreven. Na de wedstrijd vond ik zijn analyse wel correct. Hij probeerde niets te verbloemen.”