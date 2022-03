Hans Vanaken overtuigt alsmaar meer bij Rode Duivels: "Hij biedt nationale ploeg extra troef"

In afwezigheid van tal van anciens was het Hans Vanaken die mee zijn schouders zette onder een experimenteel België. De middenvelder van Club Brugge scoorde tegen Ierland en deed dat vlotjes over tegen Burkina Faso.

Analist Gert Verheyen ziet hoe Hans Vanaken de voorbije week punten gescoord heeft bij bondscoach Roberto Martinez. "Hans drukte meer zijn stempel op de ploeg dan Tielemans in deze vorm, die heel wat overtredingen nodig had en zich minder in het spel liet betrekken. Hans kwam wél vaak aan de bal", aldus Verheyen in Het Nieuwsblad. "Al hangt de keuze voor Vanaken of Tielemans vooral af van welk profiel Martinez wil én de sterkte van de tegenstander. Met Vanaken kies je voor een meer aanvallende aanpak. Hij biedt deze nationale ploeg een extra troef, want je krijgt er scorend vermogen bij, dankzij zijn lengte en zijn goeie infiltraties. Zelfs nu hij een rijtje lager stond dan tegen Ierland bleef hij die drang naar voren hebben", besluit de analist.