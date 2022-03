Sels mocht eindelijk eerste 'echte' cap verdienen, maar zat in gedachten bij Miguel Van Damme

Matz Sels kon zijn eerste echte interland afsluiten met een clean sheet. Tegen Griekenland had hij al eens een minuutje mogen invallen, maar dat is maar een anekdote.

"Die eerste cap telt ook, maar ik ben blij met mijn tweede cap en blij dat ik echt heb kunnen spelen", zei hij voor de camera van VTM. "Het is niet altijd makkelijk geweest voor mij, ik ben er al veel bij geweest maar had nog nooit mogen spelen. Het is dan ook niet gemakkelijk om meteen in de wedstrijd te zitten. Mijn redding in het begin van de wedstrijd was goed voor het vertrouwen. Ik ben ook tevreden over het verdere verloop en kijk uit naar de volgende wedstrijden."

Maar Sels stond ook stil bij het tragisch overlijden van Miguel Van Damme. "Ik ben blij dat ik een goede prestatie heb afgeleverd, maar aan de andere kant is het ook een hele droevige dag vandaag", ging Sels verder. "Mijn gedachten zijn ook bij Miguel Van Damme en zijn familie. Daarom dat ik deze wedstrijd ook voor hem gespeeld heb."