Penalty Janssen en definitieve beslissing zoals je het niet meteen verwacht maar Antwerp kan met beker naar play-offs

Antwerp zou vlak voor de start van de play-offs ofwel de beker pakken, ofwel tegen een teleurstelling aanlopen. KV Mechelen had de uitdaging om voor een verrassing te zorgen. Het hield het spannend tot minuut 80, maar Janssen en Balikwisha schonken Antwerp de Beker van België.

Defour had aangekonigd dat het veroveren van de beker als KVM-trainer zijn mooiste prijs ooit zou zijn. Zijn plan om die binnen te halen was een compacte organisatie neerzetten. De favoriet in deze bekerfinale had het niet onder de markt om daar door te geraken, maar voerde in een eerste halfuur zonder kansen geleidelijk aan de druk op.

© photonews

Mechelen zakte dus steeds wat dieper in en dat is uiteraard niet zonder risico. Bij één van die fases waarbij RAFC tot in de zestien meter van de tegenstander combineerde, haalde Wouters Ekkelenkamp neer. Janssen achter de bal en de Nederlander is van op de stip haast een garantie op een doelpunt. Dat bleek ook deze keer.

Janssen houdt het hoofd koel

Tot twee keer toe zelfs, want de elfmeter moest opnieuw genomen worden omdat ref Lardot nog instructies aan het geven was aan doelman Coucke. In elk geval: Antwerp met een voorsprong de rust in. Kon het nu ook vroegtijdig voor de definitieve beslissing zorgen? Janssen en De Laet probeerden het alvast wel.

1-1 hangt slechts sporadisch in de lucht

Coucke ranselde het schot van de doelpuntenmaker uit zijn kooi en lag ook in de weg vooraleer De Laet meer met zijn kans kon doen. Malinwa overleefde deze moeilijke periode dus wel. Echt komen dreigen om langszij te komen was nog wat anders. Enkel wanneer Butez eens een hoge voorzet loste, hing de 1-1 even in de lucht.

© photonews

Spannend bleef het tot aan minuut 80. Antwerp deed dan helemaal de boeken toe, met een counter zowaar. Voorzet van Stengs, Balikwisha duwde aan de tweede paal de 0-2 binnen. Van een 0-3 via een eigen doelpunt bleef KV bespaard, maar de beker ging wel degelijk naar Antwerp, dat met een prijs op zak aan de play-offs begint.