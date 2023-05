Ondanks zwakke finale: "Antwerp verdiende het daarom veel meer"

Een grote en beklijvende finale werd het zondag absoluut niet. Toch pakt Royal Antwerp FC verdiend de beker, zo oordeelt Eddy Snelders.

De bekerfinale tussen Antwerp en KV Mechelen was niet meteen eentje om duimen en vingers van af te likken, maar uiteindelijk mag Royal Antwerp FC zich wel een terechte bekerwinnaar noemen volgens Eddy Snelders.

“Zeker in de eerste helft was het niveau vrij bedenkelijk”, zegt Snelders bij Sporza. “Geen kansen, een bijzonder laag tempo en Antwerp dat de bal kreeg maar niet meteen oplossingen vond. Mechelen wist dat het kwalitatief minder was en probeerde dat met een strikt tactisch keurslijf op te lossen.”

Dat leek aardig te lukken, al was de fout van Dries Wouters helemaal niet nodig. Mechelen dwong zelf ook niks af. “Ik heb één kansje geteld - toen Butez een kleine fout maakte. Voor de rest geen bal tussen de palen. Matig.”

En Snelders ziet nog een reden waarom The Great Old deze trofee meer verdiende dan KV Mechelen. “Ze waren veruit de beste ploeg. Bovendien verdient Antwerp dit ook op basis van hun parcours naar de finale. Standard, Genk, Union... Dan had Mechelen het toch een pak makkelijker.”