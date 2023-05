Het mooiste moment van de hele bekerfinale? "Het zegt veel over hem"

Royal Antwerp FC won zondag de bekerfinale. Kapitein Toby Alderweireld zorgde ongetwijfeld voor een heel mooi moment.

Een half uur nadat de bekerfinale afgelopen was kreeg kapitein Toby Alderweireld de trofee in handen. Dat deed hij uiteindelijk niet alleen. Hij betrok hierbij Faris Haroun, de vorige kapitein van The Great Old die de match vanuit de tribune had gevolgd.

Haroun, die na dit seizoen doorgroeit naar een andere functie binnen de club, was er het hart van in. Hij had mooie woorden over voor zijn opvolger. Samen de beker in de lucht steken, het is ongetwijfeld het mooiste moment van de hele bekerfinale.

“Toby heeft dit seizoen de aanvoerdersband overgenomen van mij en hij is komen zeggen dat we ze samen in de lucht gingen steken. Het zegt veel over hem”, klonk het achteraf bij Het Nieuwsblad. “Niet alleen Toby, maar de volledige ploeg, wist hoe belangrijk deze finale voor mij was. Het maakt dit moment alleen maar mooier.”