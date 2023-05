Paul Gheysens laat van zich horen na tweede bekerwinst: "Of ik aan de titel denk?"

Voorzitter Paul Gheysens werd na de bekerzege van Antwerp luidkeels toegezongen. De fans en spelers appreciëren duidelijk zijn inbreng.

Kapitein Toby Alderweireld riep na de bekerwinst tegen KV Mechelen zijn voorzitter Paul Gheysens op het podium. “Dit is prachtig, onze groep is een echte familie geworden”, klonk het bij de Antwerpse praeses.

Het was voor The Great Old de tweede bekerwinst in drie jaar tijd. Zelfs voor Gheysens was het een heel memorabel moment. “Ik heb al veel meegemaakt, maar ik vind dit vooral prachtig voor iedereen rondom mij en de club. Het is een moment voor iedereen”, zei hij lyrisch.

De honger van de zakenman kan echter nog helemaal niet gestild zijn. “Ik denk zelf niet aan de titel”, zei Gheysens verrassend. “Maar de ploeg doet dat wel, dat is eigenlijk het belangrijkste voor mij.”

Gheysens wil voorlopig eerst even genieten. “Ik kan genieten van de organisatie die we neergepoot hebben. Zo staan er momenteel heel wat magnifieke mensen aan de leiding bij ons. Marc Overmars en Mark van Bommel zijn beiden vakmannen. Ons huis staat goed, dit zijn de mannen die de toekomst van Antwerpen mogen uittekenen. En onderschat onze jeugdwerking ook niet.”