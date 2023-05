Antwerp-coach Mark van Bommel moffelt gewonnen medaille in zijn zak weg, maar heeft daar een goeie reden voor

Na de gewonnen bekerfinale tegen KV Mechelen was er uiteraard een huldiging voor de spelers en staf. Er was een opmerkelijk beeld te zien toen Antwerp-coach Mark van Bommel zijn medaille wegmoffelde in zijn broekzak.

De coach van The Great Old speelde in zijn carrière meerdere finales. Na een gewonnen Champions League-finale speelde Van Bommel een medaille kwijt bij de viering van de prijs. Bij het op en neer springen verloor de oud-speler zijn medaille. Na afloop van de wedstrijd gaf de coach dit ook als reden waarom hij de medaille wegmoffelde in zijn broekzak. Zo heeft de trainer na de gewonnen bekerfinale een nieuwe medaille die in zijn prijzenkast kan worden gelegd. Dit kan één van de meerdere prijzen zijn die de Antwerp-coach dit seizoen kan winnen. The Reds spelen ook nog mee om de titel te winnen in de Jupiler Pro League. Benieuwd of de trainer dan ook op dezelfde manier zijn medaille zal ontvangen.