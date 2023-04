Toby Alderweireld geniet van eerste prijs met 'zijn' Antwerp: "Zet ik bovenaan in mijn carrière"

Antwerp pakte zondagnamiddag tegen KV Mechelen voor de vierde keer de Beker van België. Het is de eerste prijs van Toby Alderweireld bij de Great Old.

Alderweireld kwam vorige zomer naar Antwerp om "prijzen te pakken". Met de kathedraal op zijn arm getattoëerd belichaamt geen enkele speler het Antwerp-gevoel meer. "Maar dat is makkelijk gezegd natuurlijk dat je prijzen wil pakken. Je moet het dan ook nog doen", reageert de kapitein na de wedstrijd op de persconferentie.

Alderweireld heeft op zijn 34e al 4 landstitels en een Nederlandse beker op zijn palmares staan. Bovendien speelde hij in het verleden een Champions League-finale en is hij met de Rode Duivels derde geworden op het WK van 2018. Toch is een prijs winnen met Antwerp iets dat heel speciaal aanvoelt voor hem.

"Dit plaats ik toch mee bovenaan in mijn carrière. Bovendien is het een van de leukste en tofste groepen waar ik ooit mee gespeeld heb. Met hen de beker omhoog kunnen tillen is een droom die werkelijkheid is geworden", klinkt het.

En nu de dubbel?

Antwerp mag feestend de nacht in maar woensdag wacht met Union al meteen de eerste wedstrijd in de play offs. "Vanavond mogen we genieten maar vanaf morgen leggen we de focus opnieuw op woensdag."

Want met slechts twee punten achterstand op Union en RC Genk zit de titel er ook zeker in voor Antwerp. "We moeten respect tonen voor de teams die boven ons staan in de stand maar nu willen we alles halen dat erin zit, elke kans pakken die we krijgen", besluit hij strijdvaardig