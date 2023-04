Pijnpunt dat Mechelen al heel seizoen achtervolgt valt erg op tijdens bekerfinale: "Daar versterking? Ik mag het hopen"

Geen derde beker voor KV Mechelen. Met name omdat in de finale een pijnpunt werd blootgelegd dat de ploeg eigenlijk al een heel seizoen met zich meedraagt.

"We misten présence voorin vandaag, wat al het heel het seizoen het geval is", legt Rob Schoofs meteen de vinger op de wonde. "Als je kijkt welk verschil Janssen bij Antwerp in de ploeg maakt... Zo iemand hebben wij niet. De afstand was voor ons te groot om te overbruggen. Zeker als je geen présence hebt om meer gevaar te creëren."

"Wij hebben geen scorende spits. Dat missen we toch wel een beetje", kwam Geoffry Hairemans tot dezelfde vaststelling. "Als je dan te makkelijk een goal slikt en je scoort zelf moeilijk, dan wordt het lastig. Zeker omdat je tegen een volwassen ploeg speelt, waarbij de spelers exact weten waar ze mee bezig zijn."

© photonews

Steven Defour weet uiteraard al langer dat de spitspositie een probleem is. "Ik had er in januari graag een echte spits bij gehad. Dat is geen verwijt naar Julien Ngoy en Yonas Malede. Zij hebben zelf aangegeven dat ze geen echte centrumspits zijn. Zelfs Alessio Da Cruz heeft diep in de spits gespeeld en zijn positie is het ook niet."

"Het was behelpen met de middelen die we tot onze beschikking hadden", besloot de KV Mechelen-trainer dan ook. Het lijkt dan ook de absolute prioriteit van KV richting volgend seizoen om een nieuwe spits te halen. "Daar in de eerste plaats versterking? Ik mag het hopen", is Defour duidelijk.